Hakkari'de ekipler üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Evliya Tepe Üs Bölgesi'nin yolu kapandı.
Bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolda çalışma başlattı.
Ekipler, yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.
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