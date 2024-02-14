Hakkari'de ekipler üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor

İlçe Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Evliya Tepe Üs Bölgesi'nin yolu kapandı.

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