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        Hakkari'de ekipler üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:45 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:45
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        Hakkari'de ekipler üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        İlçe Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Evliya Tepe Üs Bölgesi'nin yolu kapandı.

        Bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolda çalışma başlattı.

        Ekipler, yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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