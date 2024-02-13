Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Denizli'deki bahçesinde yetiştirdiği elmaları Hakkari'deki askerlere getirdi

        Denizli'de yaşayan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, yaklaşık 1700 kilometre yol katederek Hakkari'de görev yapan askerlere 1 ton elma getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:59 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'deki bahçesinde yetiştirdiği elmaları Hakkari'deki askerlere getirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'de yaşayan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, yaklaşık 1700 kilometre yol katederek Hakkari'de görev yapan askerlere 1 ton elma getirdi.

        Bölgede görev yapan güvenlik güçlerine verdiği destekle tanınan ve "Elmacı Dede" olarak bilinen Yılmaz, Denizli'deki bahçesinde yetiştirdiği elmaları İl Jandarma ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına getirmek için dün yola çıktı.

        Türk bayraklarıyla süslediği ve güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonların adını yazdığı kamyonetiyle yaklaşık 1700 kilometre yol gelerek Hakkari'ye ulaşan Yılmaz, 1 ton elmayı kentteki birliklere teslim etti.

        Yılmaz, AA muhabirine, dün sabah Denizli'den yola çıktığını ve 32 saatte kente geldiğini söyledi.

        Amacının güvenlik güçlerine destek vermek olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Askerlerimiz bu vatanı, milleti korumak için ellerinden gelen fedakarlığı gösteriyor. Ben de onlara bir Türk vatandaşı olarak minnet borcumu ödemek için elma getirdim. İlk geldiğim zamanla şimdiki Hakkari arasında fark var. Şimdi daha güzel olmuş. Beni iyi karşılıyorlar. 20 gün önce Şırnak'taydım. Bu elmaları bahçemde yetiştiriyorum ve yıllardır askeri birliklerimize hediye ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        İsrail'den Refah sınırına saldırı!
        İsrail'den Refah sınırına saldırı!
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 2015'ten önce yapılan 2 bin 500 binadan karot örneği alınacak
        Hakkari'de 2015'ten önce yapılan 2 bin 500 binadan karot örneği alınacak
        Hakkari'de kurulması planlanan çadır ve konteyner kent alanları incelendi
        Hakkari'de kurulması planlanan çadır ve konteyner kent alanları incelendi
        Hakkari'de öğrencilere "sıfır atık ve geri dönüşüm" eğitimi verildi
        Hakkari'de öğrencilere "sıfır atık ve geri dönüşüm" eğitimi verildi
        Su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi
        Su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi
        Hakkari'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Hakkari'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Hakkari'de depreme karşı hazırlık çalışmaları değerlendirildi
        Hakkari'de depreme karşı hazırlık çalışmaları değerlendirildi