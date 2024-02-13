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        Hakkari'de 2015'ten önce yapılan 2 bin 500 binadan karot örneği alınacak

        Hakkari'de yapı stokunun depreme dayanıklılığının tespit edilmesi amacıyla 2 bin 500 binadan karot örneği alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:23 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:23
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        Hakkari'de 2015'ten önce yapılan 2 bin 500 binadan karot örneği alınacak
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        Hakkari'de yapı stokunun depreme dayanıklılığının tespit edilmesi amacıyla 2 bin 500 binadan karot örneği alınacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hakkari Belediyesi ve Hakkari Üniversitesi işbirliğiyle kentteki yapıların dayanıklılık testinin yapılması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, 2015'te önce yapılan 2 bin 500 yapının karot örneği alınarak binaların depreme karşı performans değeri ölçülecek.

        Binalarının dayanıklılık testini yapmak isteyenler, 23 Şubat'a kadar Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuru yaparak bu hizmetten ücretsiz yararlanabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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