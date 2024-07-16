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        Çukurca'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 02:07 Güncelleme: 16.07.2024 - 02:07
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        Çukurca'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kaymakam Mert Kumcu, yaptığı konuşmada, tarihin en karanlık hadiselerinde biri olan 15 Temmuz'un milletin verdiği destansı mücadeleyle aydınlığa dönüştüğünü söyledi.

        Belediye Başkanı Nazmi Demir de 15 Temmuz'da milletin gösterdiği kahramanlığın dünya tarihine geçen bir direniş olduğunu ifade etti.

        Etkinlikte Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

        Programa, 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Cumhuriyet Savcısı Cansu Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpay Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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