Çukurca'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Mert Kumcu, yaptığı konuşmada, tarihin en karanlık hadiselerinde biri olan 15 Temmuz'un milletin verdiği destansı mücadeleyle aydınlığa dönüştüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Nazmi Demir de 15 Temmuz'da milletin gösterdiği kahramanlığın dünya tarihine geçen bir direniş olduğunu ifade etti.