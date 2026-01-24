Habertürk
Habertürk
        Hakkari'de mezra yoluna düşen çığ temizlendi

        Hakkari'de mezra yoluna düşen çığ temizlendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mezra yoluna düşen çığ, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 18:10 Güncelleme: 24.01.2026 - 18:10
        Hakkari'de mezra yoluna düşen çığ temizlendi
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mezra yoluna düşen çığ, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

        Onbaşılar köyü Çamdalı mezrası yolu, çığ düşmesi sonucu kapandı.

        Yöre sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.

        Ekipler, kar yığınlarını temizleyerek yolu ulaşıma açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

