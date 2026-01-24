Hakkari'de mezra yoluna düşen çığ temizlendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mezra yoluna düşen çığ, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.
Onbaşılar köyü Çamdalı mezrası yolu, çığ düşmesi sonucu kapandı.
Yöre sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, kar yığınlarını temizleyerek yolu ulaşıma açtı.
