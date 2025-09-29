Off-road tutkunları Berçelan Yaylası'nın zorlu parkurlarını deneyimledi

SAYİM HARMANCI - Coğrafi yapısıyla birçok doğa sporunun yapılabildiği Hakkari'de kentin yanı sıra farklı illerden gelen off-road tutkunları, 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki parkurları deneyimledi.

Türkiye'nin en sarp ve dağlık yerlerinden ve 3 bin rakımın üzerinde 30'u aşkın doruğun bulunduğu Hakkari, şelaleleri, akarsuları, buzulları, yaylaları, buzul gölleri ve yüksek zirveleriyle öne çıkıyor.

Doğal güzellikleri ve bakir coğrafyasıyla son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin rotasına giren kent, coğrafi yapısıyla da ekstrem spor tutkunlarını cezbediyor.

Zaman zaman dört mevsimin bir arada yaşanabildiği, karların erimesiyle göllerin oluştuğu 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası da bölgede en çok tercih edilen noktalardan birisi haline geldi.

İçerik üreticisi ve doğasever Burhan Tetik tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen, kentin yanı sıra farklı illerden 40 kişi, araçları, ATV ve motosikletleriyle zorlu parkurda tepelerin zirvesine çıkarak bölgenin güzelliklerini keşfetti.

Yamaç paraşütü gösterisinin yapıldığı, heyecanlı anların yaşandığı etkinlikte katılımcılar, fotoğraf çekerek doğa ile iç içe zaman geçirdi. - "Hakkari, doğuda off-roadın başkenti olur" Giresun Çotanak Off-Road Kulübü Başkanı Akın Aras, AA muhabirine, kentin dağlarıyla ülkede nam saldığı için arkadaşlarıyla buraya geldiklerini söyledi. Hakkari'nin off-road sporu açısından potansiyeline dikkati çeken Aras, şöyle konuştu: "İnşallah bundan sonra da bu tür organizasyonlara devam edeceğiz. Burası zorlu coğrafyasından dolayı off-road için uygun. O yüzden burayı tercih ettik. Hem doğal güzellikler hem de dağlar, off-road için paha biçilemez bir alan sunuyor bize. Bundan sonra kentin diğer dağlarını da keşfedeceğiz. Yaylalarımız, Türkiye'nin zorlu parkurlarına sahip. Burada hiç yolu olmayan dağlarımıza tırmandık. Bunu yaparken dere kenarlarına, sulak alanlara ve çimlere dikkat ediyoruz. Kullanılmayan yerlerden tırmanıyoruz. Bence bundan sonra Hakkari, doğuda off-roadın başkenti olur. İzmir'den, İstanbul'dan, Giresun'dan katılımcılar var. Bu etkinliği ayda en az iki kez yapmayı düşünüyoruz. Özellikle ilkbaharda, yaz başında doğanın yapısı daha da güzel olduğu için o ayları değerlendirmek istiyoruz."