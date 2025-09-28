Habertürk
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Hakkarigücü, Prolift Giresun Sanayispor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 16:12 Güncelleme: 28.09.2025 - 16:12
        Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakada ev sahibi Hakkarigücü, 17. dakikada Yaren Çolak'ın golüyle öne geçti.

        İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Hakkari ekibi, sahadan galibiyetle ayrılarak 2'de 2 yaptı.

        Karşılaşmayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        

