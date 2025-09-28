Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Hakkarigücü, Prolift Giresun Sanayispor'u 1-0 mağlup etti.
Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakada ev sahibi Hakkarigücü, 17. dakikada Yaren Çolak'ın golüyle öne geçti.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Hakkari ekibi, sahadan galibiyetle ayrılarak 2'de 2 yaptı.
Karşılaşmayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da izledi.
