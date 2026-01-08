Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Çukurca Kaymakamı Cebeci ve Belediye Başkanı Demir kan bağışında bulundu

        Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci ve Belediye Başkanı Nazmi Demir kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 15:05 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurca Kaymakamı Cebeci ve Belediye Başkanı Demir kan bağışında bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci ve Belediye Başkanı Nazmi Demir kan bağışında bulundu.

        İlçede Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası sürüyor.

        Kaymakam Cebeci ve Belediye Başkanı Demir de mobil kan bağışı merkezini ziyaret ederek, güvenlik güçleriyle beraber kan verdi.

        Cebeci, kan bağışının hayati öneme sahip olduğunu belirterek, düzenli kan bağışının birçok hastaya umut olduğunu söyledi.

        Demir de kampanyaya destek çağrısında bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Saldırganlar yakalandı
        Saldırganlar yakalandı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi

        Benzer Haberler

        Hakkari'de Sarıkamış şehitleri için anma yürüyüşü yapıldı
        Hakkari'de Sarıkamış şehitleri için anma yürüyüşü yapıldı
        Yüksekova'da sağlık ordusu zorlu coğrafyaya meydan okuyor: 1,5 metrelik kar...
        Yüksekova'da sağlık ordusu zorlu coğrafyaya meydan okuyor: 1,5 metrelik kar...
        Derecik'te kardan dolayı 38 sera zara gördü
        Derecik'te kardan dolayı 38 sera zara gördü
        Hakkari'de kan bağışında "rekor" seferberliği
        Hakkari'de kan bağışında "rekor" seferberliği
        Starlink uyduları Hakkari'de görüntülendi
        Starlink uyduları Hakkari'de görüntülendi
        Çukurca'da jandarma ve polis ekipleri okulları ziyaret etti
        Çukurca'da jandarma ve polis ekipleri okulları ziyaret etti