        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de kan bağışında "rekor" seferberliği

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında 10 günde Sümbül Dağı'nın rakımına atfen 3 bin 487 ünite kan toplanarak kent tarihinin "rekor"unun kırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 11:15 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:15
        Hakkari'de kan bağışında "rekor" seferberliği
        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında 10 günde Sümbül Dağı'nın rakımına atfen 3 bin 487 ünite kan toplanarak kent tarihinin "rekor"unun kırılması hedefleniyor.

        Hakkari Valiliği ve Türk Kızılay işbirliğinde, kan bağışı konusunda farkındalığın oluşturulması ve kan stoklarının artırılması amacıyla 5 Ocak'ta kampanya başlatıldı.

        Bu kapsamda eski belediye binasının bulunduğu alana iki kan bağışı tırı konuşlandırıldı, çadırlar kuruldu.

        Kampanyaya destek veren kent sakinleri, kurum müdürleri ve kamu personeli söz konusu alana gelerek kan bağışı yaptı.

        Kentte ilgi gören kampanyada ilk iki günün ardından tırlardan biri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına, diğeri de İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü.

        Bağış tırına giden polisler ve askeri personel de kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu.

        Kampanya kapsamında Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerine de tırlarla gidecek olan Kızılay görevlileri, 10 günlük sürede 3 bin 487 ünite kan toplayarak kent tarihinin en yüksek bağış sayısına ulaşmayı planlıyor.

        - "Kanın tek kaynağı insan"

        Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt, AA muhabirine, Valiliğin himayesinde 5 Ocak'ta başlattıkları kan bağışı kampanyasının 15 Ocak'a kadar süreceğini bildirdi.

        Kampanyada iki günü geride bıraktıklarını belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Kampanyanın üçüncü gününde emniyet personelimizden kan bağışı alıyoruz. İlk iki gün için hedeflediğimiz rakamları hemen hemen yakaladık. İki günde vatandaşların ve kurumların desteğiyle 600 ünite civarında kan aldık. Kampanyada bize destek olan Valimiz Sayın Ali Çelik, kurum müdürlerimiz ve kamu personeline teşekkür ediyoruz.

        Sümbül Dağı'nın rakımına atfen 3 bin 487 sayısını hedefliyoruz. 10 günde bu rakama ulaşmayı planlıyoruz. Kampanya sadece il merkeziyle sınırlı olmayacak, ilçe merkezlerinde de kan bağışı alınacak. Araçlarımız farklı noktalarda konuşlanacak, kan bağışını almaya çalışacağız."

        Kampanyaya askeri personel ve emniyet teşkilatının da ciddi destek verdiğini vurgulayan Bozkurt, şöyle konuştu:

        "İlçelerdeki vatandaşlarımızdan da ciddi anlamda destek bekliyoruz. Bize verilecek destek, hedeflediğimiz sayıya ulaşmamızda yardımcı olacaktır. Topladığımız kanı hastanelere ulaştırma konusunda aracı bir kurumuz. Hasta olan vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşmaları konusunda köprü görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. Fabrikada ya da herhangi bir yerde üretilemeyen kanın tek kaynağı insandır. Vatandaşlarımızdan bu konuda gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun."

        Bozkurt, bu kampanyayla azalan stoklara destek vererek hastalara umut olmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

