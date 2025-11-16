Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da karla karışık yağmur etkili oldu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla karışık yağmur etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 12:52 Güncelleme: 16.11.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da karla karışık yağmur etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla karışık yağmur etkili oldu.

        İlçede iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, sabah saatlerinde karla karışık yağmura dönüştü.

        Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Trafiğin aksamaması için polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı, kent sakinleri duraklara sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.

        Karın etkili olduğu yüksek kesimler de beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da elektrik çilesi: Öğrenciler lüks lambası ışığında ders çalışıy...
        Yüksekova'da elektrik çilesi: Öğrenciler lüks lambası ışığında ders çalışıy...
        Hakkari'de yüksek kesimlere kar yağdı
        Hakkari'de yüksek kesimlere kar yağdı
        Hakkari'de kar yağışı (2)
        Hakkari'de kar yağışı (2)
        Hakkari'de kar yağışı
        Hakkari'de kar yağışı
        Yüksekova'nın etrafını çevreleyen dağlar beyaza büründü
        Yüksekova'nın etrafını çevreleyen dağlar beyaza büründü
        Hakkari'de merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu
        Hakkari'de merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu