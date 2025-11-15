Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de yüksek kesimlere kar yağdı

        Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 15:17 Güncelleme: 15.11.2025 - 15:17
        Hakkari'de yüksek kesimlere kar yağdı
        Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kent genelinde dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak, sabaha doğru bazı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kar yağışıyla Durankaya beldesi ve yüksek kesimlerdeki bazı köyler beyaza büründü.

        Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Meralarda koyunlarını otlatan besiciler, karın aniden bastırmasıyla zor anlar yaşadı, hayvanlarını yerleşim yerlerinin yakınına indirdi.

        Yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

