Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aylar önce tek geçim kaynağı olan ‘Sarı Kız’ isimli ineğinin bataklığa saplanmasıyla başında sabahlayan Mehmet Emin Atasoy, yapılan destekle bu bayrama mutlu girdi.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde yaşayan Mehmet Emin Atasoy’a ait inek, Nehir Sazlığı yakınlarında otlarken bataklığa saplanmıştı. Tüm çabalara rağmen ineğini saplandığı yerden çıkaramayınca başında sabahlayan Atasoy, köyden gelen vatandaşların yardımıyla ‘Sarı Kız’ı iki gün sonra kurtarabilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatlarıyla tek geçim kaynağı olan ineğinin kurtarılmasının ardından Mehmet Emin Amca'ya 20 koyun verilirken, Yüksekova Kaymakamlığı tarafından da ahır için malzeme desteği sağlanmıştı. Bazı hayırsever vatandaşlar ise Mehmet Emin Amca'ya inekler hediye etmişti.

‘Sarı Kız’ı artık yalnız bırakmayan Mehmet Emin Atasoy, bu bayramı daha mutlu geçiriyor. Mehmet Emin Atasoy, birkaç ay önce ineğinin Nehir Sazlığında bataklığa saplandığını hatırlatarak, “Tüm köy halkı gelip ineğimi sapladığı yerden kurtardı. İneğimin tedavisi yapıldı, şükür daha iyi. Beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Bana Yüksekova Kaymakamlığı tarafından gönderin malzemelerle şimdi yeni ahır yapıyorum, inşallah kısa sürede biter. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun’’ dedi.

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