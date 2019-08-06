İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari Yüksekova ilçe kırsalında bugün akşam saatlerinde, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste’de yer alan 1 terörist etkisiz hale getirildi.





TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE YÜKSEKOVA SORUMLUSU

Etkisiz hale getirilen teröristin, sözde Yüksekova YPS-Halkla İlişkiler sorumlusu Harun kod adlı Miktad Örde olduğu tespit edildi.

Öte yandan bu teröriste yardım ve yataklık eden bir şüpheli şahıs yakalandığı bildirildi.