Halası siper oldu! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sarıyer'deki bir oto yıkamacı dükkanının işletmecisiyle eski ruhsat sahibi devir konusunda anlaşmazlığa düştü. İş yerinden silah sesleri yükseldi. Bir kişi vuruldu. Elinde silahla sokağa çıkan genç polis ile karşı karşıya geldi. Yeğenine siper olan hala yaşadıklarını Show Haber'e anlattı.

Habertürk Giriş: 01.08.2024 - 19:41 Güncelleme: 01.08.2024 - 19:41 facebook

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