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        Haberler Gündem Güncel Halayda kavga: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Halayda kavga: 6 yaralı

        Ankara'nın Haymana ilçesinde bir düğünde halay çeken grup arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine kemerlerle saldırırken, olayda 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 01:08 Güncelleme: 05.05.2025 - 01:08
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        Halayda kavga: 6 yaralı
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        İHA'nın haberine göre; Haymana ilçesinde Yeni Mahalle Güven Sokak’ta düzenlenen bir düğünde, halay çeken grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar, kemerlerle birbirlerine saldırdı. Olayda 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Haymana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekipleri kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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