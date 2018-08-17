Halifax Town - Dagenham & Rbridge maçı rakamları

Halifax Town ve Dagenham & Rbridge, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 9 puanlı Halifax Town 4. sırada bulunuyor, Dagenham & Rbridge 1 puana sahip ve 23. sırada. Halifax Town, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dagenham & Rbridge son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 325 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Halifax Town kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Dagenham & Rbridge sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Halifax Town son haftadaki Dagenham & Rbridge müsabasında 2-1 kazandı.

Dagenham & Rbridge, Halifax Town karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Halifax Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Halifax Town, kendi sahasında 5 gol attı, 0 gol yedi.

Dagenham & Rbridge, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Dagenham & Rbridge, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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