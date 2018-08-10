Halifax Town - Maidstone United rakamlar

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Halifax Town, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Maidstone United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Halifax Town 6 puanla 2. sırada, Maidstone United 4 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Halifax Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Maidstone United son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 361 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Halifax Town kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Maidstone United sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Halifax Town önceki hafta Hartlepool United mücadelesinde 4-0 yenildi.

Maidstone United ise Boreham Wood maçında 0-4 yenildi.

Halifax Town, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Maidstone United, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Maidstone United 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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