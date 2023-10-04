Utku Eryılmaz, "Çeltikleri sulamak için buradan suları çekiyorlar, tekrar geri salmadıkları zaman bu hayvanlar da burada susuzluktan ölüyor. Buraya süzgeç gibi bir şey koyulsa ve keşke bu hayvanlar ölmese" diye konuştu.

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Bölgede oturan Sultan Sezer de oluşan görüntüden üzüntü duyduklarını söyleyip, kanaldan yayılan konunun da rahatsız edici olduğunu ifade etti. Sultan Sezer, "Hiç hoş bir görüntü değil. Ben buraya yakın bir yerde oturuyorum hem görüntüsü kötü hem de kokusu kötü. Burada can çekişen hayvanlara yazık, çok çirkin bir görüntü. Hem balıklar için üzülüyorum hem de oluşan görüntüye üzülüyorum" dedi.