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Halil Sezai'ye hapis cezası

Tuzla'da sahne aldığı mekanda komşusu Hüseyin Meriç'e yönelik söylediği sözler nedeniyle yargılanan Halil Sezai hakkında mahkeme kararını açıkladı. Ünlü şarkıcının ilk duruşmada 'Hakaret' suçundan 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi

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DHA
  • Halil Sezai'ye kötü haber - Magazin haberleri

    Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Halil Sezai Paracıkoğlu ve Hüseyin Meriç katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
  • Halil Sezai'ye kötü haber - Magazin haberleri

    "AMACIM HAKARET ETMEK DEĞİLDİ"

    Sanık Halil Sezai savunmasında, "Olay tarihinde bir konserim vardı. Konsere başlamadan önce gelen dinleyicilerimle kısa bir konuşma yaparım. O günde dinleyicilerimle konuşma yaptım. Müşteki ile aramızda önceki bir olaydan kaynaklı husumet bulunmaktadır. Aramızdaki olay yargı aşamasına taşınmıştı. Bu olaydan bahsederken dinleyicilerimden biri 'boş ver abi' şeklinde konuştu. Bende dinleyicime cevap verdim. Amacım hakaret etmek değildi. Suçsuzum beraatimi talep ederim" dedi.
  • Halil Sezai'ye kötü haber - Magazin haberleri

    Duruşmada söz verilen Hüseyin Meriç, "Sanık bu olay öncesinde de bana yönelik sosyal medya üzerinden bazı eylemleri oldu. Ben bu olayı çevremden duydum. Sanıktan şikâyetçiyim" şeklinde konuştu. Kararını açıklayan mahkeme Halil Sezai hakkında 'Hakaret' suçundan 4 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
  • Halil Sezai'ye kötü haber - Magazin haberleri

    "BİZ BU DURUMLARA ALIŞTIK"

    Duruşma sonrasında açıklama yapan Halil Sezai, "1 sene önce konserde bir konuşmamdan dolayı 'hakaret' davası açıldı. Biz bu durumlara alıştık. Çünkü bir şiir yazıyorum 'Yok beni tehdit etti'. Klip çekiyorum 'Beni öldürmeye teşebbüs etti'. Bir şarkı sözü paylaşıyorum dava oluyor. Gelip gidiyoruz işte. Aslında çok fazla şey söylemek isterim ama bana yasak var, söyleyemiyorum. Araştırmanızı öneririm. Bu insan kimdir. Normal şartlarda basit alelade bir komşu olarak bahsedilen bu İranlı iş adamının kimlerle çalıştığı, aile hayatını, nasıl bir insan olduğu, aslında ne kadar yansıtıldığı, tam tersi bir insan olduğunu araştırın lütfen. Ben zamanı geldiğinde açıklayacağım zaten" ifadelerini kullandı.
  • Halil Sezai'ye kötü haber - Magazin haberleri

    İDDİANAME

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede, Halil Sezai'nin darp ettiği komşusu Hüseyin Meriç'e yönelik söylediği sözler nedeniyle 'alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

 

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