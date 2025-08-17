Habertürk
Habertürk
        Halis Karataş, Burgas'la FSM Koşusu'nu kazandı!

        Halis Karataş, Burgas'la FSM Koşusu'nu kazandı!

        İstanbul'un fatihi, Osmanlı Devleti'nin yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet adına düzenlenen koşuyu kazanan Burgas adlı atıyla Halis Karataş oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 20:13 Güncelleme: 17.08.2025 - 20:13
        Halis Karataş, Burgas'la FSM Koşusu'nu kazandı!
        İstanbul’un fatihi, Osmanlı Devleti’nin 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet adına düzenlenen koşu, 17 Ağustos Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşti.

        BURGAS'IN 2. ZAFERİ

        3+ yaşlı İngiliz atları için yılın zorlu sınavlarından Fatih Sultan Mehmet Koşusu (Açık-G1), 11 safkanın katılımıyla 1600 metre çim pistte koşuldu. Sanem Kahraman’ın sahibi, Fedai Kahraman’ın da yetiştiricisi olduğu Burgas (King David - Thisbe / Yavuzstar) jokeyi Halis Karataş’la zafere uzanarak 2023 yılından sonra ikinci kez bu önemli koşuyu galibiyetle noktalamış oldu. Kadir Baltacı’nın antrene ettiği 7 yaşındaki doru at, bu sonuçla toplamda 10’uncu Grup 1 koşu galibiyetini hanesine yazdırdı.

        Yarışın 2. Mehmet Kaya idaresindeki The King Siayer (Producer - Senora Gato / Kitten's Joy) olurken, Ahmet Çelik ile Patrick Star (Marcavelly - Kisos / Stay Thirsty) üçüncü, Hışman Çizik ile Tulumar (Touch The Wolf - Miss Hale / Mountain Cat) dördüncü, Özcan Yıldırım ile Al Tan (Luxor - No More Strike / Strike The Gold) da 5. sırada yer aldı.

        Burgas’ın 1.34.87’lik dereceyle kazandığı koşuda farklar 1 Boy - 2 Boy - 1,5 Boy - Boyun şeklinde oluştu.

        HALİS KARATAŞ: BURGAS'LA TEKRAR BULUŞTUĞUM VE BUNU TAÇLANDIRDIĞIM İÇİN MUTLUYUM

        Yarış sonrası konuşan Karataş, "Gerçekten Burgas'la tekrar buluştuğum için çok mutluyum. Bu mutluluğu da böyle güzel bir koşuyu taçlandırarak yerine getirdik. Yarışın bu kadar yüksek tempoda gideceğini düşünmüyordum ama Patrick Star güzel bir tempo yaptı. Biraz daha önlerde gitmeyi düşünüyordum. Biraz daha geride beklemeyi yeğledim, düzlükte de çok güzel Burgas gibi sprintini yaptı. Böyle bir koşuyu kazandığımız için mutluyum." dedi.

