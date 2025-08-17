Halis Karataş, Burgas'la FSM Koşusu'nu kazandı!

İstanbul’un fatihi, Osmanlı Devleti’nin 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet adına düzenlenen koşu, 17 Ağustos Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşti.

BURGAS'IN 2. ZAFERİ

3+ yaşlı İngiliz atları için yılın zorlu sınavlarından Fatih Sultan Mehmet Koşusu (Açık-G1), 11 safkanın katılımıyla 1600 metre çim pistte koşuldu. Sanem Kahraman’ın sahibi, Fedai Kahraman’ın da yetiştiricisi olduğu Burgas (King David - Thisbe / Yavuzstar) jokeyi Halis Karataş’la zafere uzanarak 2023 yılından sonra ikinci kez bu önemli koşuyu galibiyetle noktalamış oldu. Kadir Baltacı’nın antrene ettiği 7 yaşındaki doru at, bu sonuçla toplamda 10’uncu Grup 1 koşu galibiyetini hanesine yazdırdı.

Yarışın 2. Mehmet Kaya idaresindeki The King Siayer (Producer - Senora Gato / Kitten's Joy) olurken, Ahmet Çelik ile Patrick Star (Marcavelly - Kisos / Stay Thirsty) üçüncü, Hışman Çizik ile Tulumar (Touch The Wolf - Miss Hale / Mountain Cat) dördüncü, Özcan Yıldırım ile Al Tan (Luxor - No More Strike / Strike The Gold) da 5. sırada yer aldı.

Burgas’ın 1.34.87’lik dereceyle kazandığı koşuda farklar 1 Boy - 2 Boy - 1,5 Boy - Boyun şeklinde oluştu.