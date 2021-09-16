Halkbank'tan kadın girişimcilere 5 milyar TL'lik kaynak

HABERTURK.COM

Halkbank Üreten Kadınlar Toplantıları’nın 8’incisi; Bursa, Antalya, Gaziantep, Trabzon, Samsun, Konya ve Malatya’dan sonra İzmir’de gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Meltem Acet’in üstlendiği bu etkinlikte, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Kadın Girişimci Kredi Paketi’nin ulaştığı hacmi duyurdu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Mart ayından bu yana 50 binin üzerinde kadın girişimcimiz kredi paketimizden faydalanmış ve 5 milyar TL’ye yaklaşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. Kadınlarımız, destek paketimizin vesile olduğu finansal ivmeyle, tüm girişimcilerimizin ilham alabileceği örnek çalışmalar gerçekleştirmektedir. Örneğin İzmir’de cep telefonu aksesuarları toptan satışını gerçekleştiren bir müşterimiz, kadın girişimci kredisi desteğiyle yurt içinde çeşitli zincir mağazalarla anlaşma imzalamış ve iş hacmini büyüterek, cirosunu dört kat arttırmıştır. Denizli ilinden bir başka müşterimiz ise küçük bir otogaz satış ofisi işletirken, bankamızdan faydalandığı kadın girişimci kredisiyle Türkiye’nin en büyük akaryakıt istasyonlarından birinin bayiliğini almıştır” dedi.

Ege Bölgesi’nde de Kadın Girişimci Kredi Paketi’ne ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Arslan, “İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak illerimizden 10 bin 600’den fazla kadın girişimcimiz desteğimizden faydalanmış, Ege Bölgesi özelinde toplamda 1 milyar TL’yi bulan kredi hacmine ulaşılmıştır” açıklamasını yaptı.

Toplantıda, Halkbank’ın kısa süre önce ‘Yılın En İyi Bankası’ seçildiğini hatırlatan Osman Arslan, “Bankamız bu kez de tüm dünyadan finans ve bankacılık sektöründen kurumların katıldığı uluslararası bir insan kaynakları programı çerçevesinde altın ödül alarak “Yılın En İyi İşvereni” seçilmiştir. Çalışmalarımızın ödüllerle taçlandırılmasından mutluluk duyuyor, ödüllerin sağladığı motivasyonla Türkiye’nin kalkınması yolunda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğimizi paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

Halkbank Üreten Kadınlar İzmir Toplantısı’nda, Kadın Girişimci Kredi Paketi’nden faydalanan kadınları temsilen Ege Bölgesi’nden 8 kadın girişimciye üretkenliklerini desteklemek adına kredileri sembolik olarak takdim edildi. Ardından “İlham Veren Kadınlar” ve “Gelecek İçin Sıfır Atık” başlıklı paneller düzenlendi.

Zeynep Türkoğlu’nun moderatörlüğünde düzenlenen ‘İlham Veren Kadınlar’ paneline konuşmacı olarak Women in Games Türkiye Kurucusu Simay Dinç, Baltalı Süt Ürünleri Kurucusu Funda Özer Baltalı, Çini Ustası Nida Olçar ve Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Melike Alpay Özmen katıldı.

Nilüfer Batur’un moderatörlüğünde düzenlenen ‘Gelecek İçin Sıfır Atık’ panelinde ise konuşmacı olarak AnadOlive Kurucusu Aysu Gürman, ACS Enerji ve Teknoloji İnşaat Danışmanlık Kurucusu Aysun Aktaş Akdoğan, Nazlı Köy Ürünleri Kurucusu Sevgül Batur ve İyimser Abla Kurucusu Sevgi Şairoğlu Sezginer yer aldı.