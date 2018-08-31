Hallescher FC - Osnabrück sahaya çıkıyor

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Hallescher FC, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Osnabrück takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. Maç öncesi Hallescher FC 9 puanla 5. sırada, Osnabrück 11 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Hallescher FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Osnabrück son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 336 kodlu maçı oynayanlar; Hallescher FC galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Osnabrück galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Hallescher FC son hafta oynanan FSV Zwickau maçında 2-0 kazandı.

Osnabrück ise Unterhaching karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Hallescher FC, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Osnabrück, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Osnabrück 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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