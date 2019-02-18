Ham petrol fiyatı Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Petrol fiyatları 2019'un en yüksek seviyesine çıktı

ABD'nin İran ve Venezuela'ya yönelik yaptırımları ve OPEC'in üretim kısıtlama kararı sonrası, bir varil ham petrolün fiyatı 56 dolara yükseldi.

ABD Batı Teksas türü ham petrol fiyatları, yüzde 0,8 artarak bu yılın en yüksek rakamı olan 56,02 doları gördü.

Uluslararası brent petrolün fiyatı da yüzde 0,6 artarak 66,65 doları gördü.

Bu rakamlar, 20 Kasım 2018'den bu yana görülen en yüksek ham petrol fiyatları oldu.

Arz fazlasını önlemek için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışında Rusya gibi bazı ülkeler, geçen yıl üretimi günlük 1,2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Fiyat artışında sadece OPEC'in kararı değil, ABD'nin büyük üreticilerden İran ve Venezuela'ya yönelik yaptırımları da etkili oldu.

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