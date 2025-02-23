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        Haberler Dünya Hamas esirlerin görüntülerini yayınladı | Dış Haberler

        Hamas, serbest kalan esirlerin görüntülerini yayınladı

        Hamas, İsrailli esirlerin Kızılhaç ekiplerine teslim anlarına dair görüntüleri yayınlarken, esirlerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendiği görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 00:55 Güncelleme: 23.02.2025 - 00:55
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        Serbest kalan esirlerin görüntüleri yayınlandı
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        Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir değişiminin yedinci turunda hayattaki 6 İsrailli erkek esirin Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslimine ilişkin görüntüleri yayımladı.

        Görüntülerde, Kassam Tugayları’nın, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını, iki İsrailli esirin de bu süreci izlemesini sağladığı görüldü.

        Serbest bırakılma sürecini izleyenlerin Eviatar Davir ile Guy Gilboa-Dallal adlı iki İsrailli esir olduğu bildirildi.

        Söz konusu esirlerin bu sırada, "Lütfen bizi bırakın da evlerimize dönelim. Yalvarıyoruz size." ifadesini kullandı.

        Esirler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya hitaben, "Ey Netanyahu, bizi bitirdin, öldürdün bizi." dedi.

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        Evlerine dönmek istediklerine vurgu yapan esirler, "Biz de bunlarla 500 gündür esaret altındayız. Ne olur bizi bırakın." şeklinde konuştu.

        Esirler, saldırıların çözüm olmadığına dikkati çekerek, “Şimdi arkadaşlarımızın serbest bırakıldıklarını görüyoruz. Olması gereken gibi müzakereleri yürütün. Anlaşma yapın ve bunu çözün.” dedi.

        İsrail halkına gösterilere devam etmesi çağışında bulunan esirler, “İsrail hükümeti olarak da başladığınız anlaşmayı tamamlayın. Askeri baskı çözüm değil.” açıklamasında bulundu.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir

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