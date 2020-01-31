Hamas'ın eski Siyasi Büro Şefi Meşal'den sözde barış planına tepki:

AA

Ürdün'de Memleke televizyon kanalının el-Aşire programına ikamet ettiği Katar'dan konuk olan Meşal, sözde barış planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meşal, "Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı Filistin davasının tasfiyesidir." dedi.

Meşal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Plan İsrail'in vizyonudur, bunu kriz yaşayan Trump ile kriz yaşayan Netanyahu benimsemiştir, ilgili taraf Filistin ortada yoktur. Böyle bir planı kendisine saygısı olan davasının tarihini bilen hiçbir Filistinlinin kabul etmesi mümkün değildir. Bundan dolayı da buna Filistin tarafından cevap hiç gecikmemiştir."

Planın başarısızlığa ve yok olmaya mahkum olduğunu dile getiren Meşal, bununla mücadele için Filistin'de safların yeniden düzenlenmesinin büyük bir adım olacağına işaret etti.

Neler yapılması gerektiğine dair sorulan soruya Meşal, "Ulusal birlik ve beraberliğimiz, belirlenmiş bir stratejiyle birlikte çok fark yaratacaktır." karşılığını verdi.

Meşal, "Bugünün mücadelesi, bölünmüşlüğü sonlandırmayı, Filistin'in içini yeniden düzenlememizi ve ortak bir mücadele stratejisi üzerinde yürümemizi bizlere mecbur kılıyor. Bizler sözde planın kendiliğinden başarısızlığa uğramasını beklemeyeceğiz. Bunu başarısızlığa uğratmaya bizim gücümüz var." ifadelerini kullandı.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.