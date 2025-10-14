Hamas: İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze’de Filistinlileri öldürdü

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım konuyla ilgili açıklama yaptı.

"İşgal ordusunun bu sabah Gazze halkından birkaç kişiyi bombardıman ve ateş açarak öldürmesinin, ateşkes anlaşmasının ihlali anlamına geldiğini" ifade eden ve hayatını kaybedenlerin sayısını açıklamayan Kasım, "çeşitli taraflara işgalcilerin davranışlarını izlemeleri ve (İsrail'in) Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme konusunda arabulucular karşısında söz verdiği yükümlülüklerinden kaçmasına izin vermemeleri" çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şucaiyye Mahallesi'nde evlerine dönmeye çalışan sivillere ateş açtığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun yürürlüğe giren ateşkes mutabakatına rağmen Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde evlerini görmeye giden Filistinlilere insansız hava araçlarından (İHA) ateş açtığı ve saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ölen bir kişinin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesine ulaştırıldığı kaydedilmişti.