Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas: İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze’de Filistinlileri öldürdü | Dış Haberler

        Hamas: İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze’de Filistinlileri öldürdü

        Hamas, Gazze Şeridi'ndeki 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların, İsrail ordusunun birkaç gün önce yürürlüğe giren ateşkesi ihlali olarak değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 14.10.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas: İsrail, ateşkesi ihlal etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hamas Sözcüsü Hazim Kasım konuyla ilgili açıklama yaptı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli Haberi Görüntüle

        "İşgal ordusunun bu sabah Gazze halkından birkaç kişiyi bombardıman ve ateş açarak öldürmesinin, ateşkes anlaşmasının ihlali anlamına geldiğini" ifade eden ve hayatını kaybedenlerin sayısını açıklamayan Kasım, "çeşitli taraflara işgalcilerin davranışlarını izlemeleri ve (İsrail'in) Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme konusunda arabulucular karşısında söz verdiği yükümlülüklerinden kaçmasına izin vermemeleri" çağrısında bulundu.

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şucaiyye Mahallesi'nde evlerine dönmeye çalışan sivillere ateş açtığı belirtilmişti.

        REKLAM

        İsrail ordusunun yürürlüğe giren ateşkes mutabakatına rağmen Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde evlerini görmeye giden Filistinlilere insansız hava araçlarından (İHA) ateş açtığı ve saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

        Gazze Şeridi'nin güneyinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ölen bir kişinin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesine ulaştırıldığı kaydedilmişti.

        İsrail saldırıyı doğrulamıştı

        Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla Şucaiyye Mahallesi'ndeki saldırıyı doğrulamıştı. Açıklamada, bir grup Filistinlinin "Sarı Hat" olarak adlandırılan çekilme hattını geçerek İsrail askerlerine yaklaştığı iddia edilmişti.

        İsrail askerlerinin "Filistinlilerin bölgeye ilerlememesi için girişimlerde bulunduğu ancak grubun bu uyarıları dikkate almadığı" ileri sürülmüştü.

        Bunun üzerine İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açtığı kaydedilmişti.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

        İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        "Başım derde hiç girmedi"
        "Başım derde hiç girmedi"
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları