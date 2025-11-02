Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas'la ilgili iddiaya yanıt | Dış Haberler

        Gazze'deki Filistin hükümetinden Hamas'la ilgili iddiaya yanıt

        Gazze'deki Filistin hükümeti, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Hamas mensuplarının insani yardımları yağmaladığına ilişkin iddiasını reddetti. Yapılan açıklamada, iddiaların "asılsız ve sistematik bir dezenformasyon kampanyası" olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 01:10 Güncelleme: 02.11.2025 - 01:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hamas'la ilgili iddialar asılsızdır"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Hamas mensuplarının Han Yunus'ta insani yardımları yağmaladığı yönündeki iddialarının "asılsız ve sistematik bir dezenformasyon kampanyası" olduğunu bildirdi.

        Gazze Hükümeti Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddialar kınanarak, "Filistin güvenlik güçlerinin itibarını zedelemenin amaçlandığı" belirtildi.

        Açıklamada, "Filistin polisi, yardım konvoylarını korurken 1000'den fazla şehit vermiş, yüzlercesi yaralanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Gazze'deki uluslararası kuruluşların, Filistin güvenlik güçlerinin herhangi bir yağma olayına karışmadığını defalarca teyit ettiği vurgulanan açıklamada, CENTCOM'un iddialarının "kanıtsız ve çelişkili" olduğu belirtildi.

        REKLAM

        Açıklamada ayrıca, CENTCOM'un, "Gazze'de 40 ülke ve kuruluşun faaliyet gösterdiği" yönündeki ifadesinin gerçeği yansıtmadığı, burada fiilen sadece 22 kuruluşun insani yardım sağladığı ve bunların çoğunun da İsrail'in uyguladığı kısıtlamalardan etkilendiği ifade edildi.

        Gazze'deki Filistin Hükümeti, 9 Ekim'de başlayan ateşkes sürecine rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ve ABD'nin bu ihlaller karşısında sessiz kaldığını belirterek, uluslararası toplumu İsrail'i ateşkes şartlarına uymaya zorlamaya çağırdı.

        CENTCOM, ABD Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nin Han Yunus'un batısında bir yardım kamyonunun yağmalandığını insansız hava aracıyla tespit ettiğini ve bu kişilerin "Hamas mensubu olduğundan şüphelenildiğini" ileri sürmüştü.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Anlaşma, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

        İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana İsrail'in ara ara devam eden saldırılarında 226 kişi hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        32 maçlık dev seri!
        32 maçlık dev seri!
        40'ın üzerinde uzman bölgede
        40'ın üzerinde uzman bölgede
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!