Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Hamas mensuplarının Han Yunus'ta insani yardımları yağmaladığı yönündeki iddialarının "asılsız ve sistematik bir dezenformasyon kampanyası" olduğunu bildirdi.

Gazze Hükümeti Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddialar kınanarak, "Filistin güvenlik güçlerinin itibarını zedelemenin amaçlandığı" belirtildi.

Açıklamada, "Filistin polisi, yardım konvoylarını korurken 1000'den fazla şehit vermiş, yüzlercesi yaralanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki uluslararası kuruluşların, Filistin güvenlik güçlerinin herhangi bir yağma olayına karışmadığını defalarca teyit ettiği vurgulanan açıklamada, CENTCOM'un iddialarının "kanıtsız ve çelişkili" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, CENTCOM'un, "Gazze'de 40 ülke ve kuruluşun faaliyet gösterdiği" yönündeki ifadesinin gerçeği yansıtmadığı, burada fiilen sadece 22 kuruluşun insani yardım sağladığı ve bunların çoğunun da İsrail'in uyguladığı kısıtlamalardan etkilendiği ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Hükümeti, 9 Ekim'de başlayan ateşkes sürecine rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ve ABD'nin bu ihlaller karşısında sessiz kaldığını belirterek, uluslararası toplumu İsrail'i ateşkes şartlarına uymaya zorlamaya çağırdı.