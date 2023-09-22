Hamdi Alkan: Aşk yok, menajerim
Etiler'de bir kadınla birlikte otomobille seyir halindeyken görüntülenen Hamdi Alkan, gazetecilere, "Aşk yok, kendisi menajerim" açıklamasını yaptı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Selen Görgüzel ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Hamdi Alkan, Etiler'deydi. Alkan, içinde bulunduğu otomobille seyir halindeyken objektiflere yansıdı.
"AŞK YOK, MENAJERİM"
Bir kadınla birlikte görüntülenen Hamdi Alkan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Alkan, "Arkadaşlar tanımadınız galiba, kendisi menajerim" açıklamasında bulundu.
Hamdi Alkan, ardından yoluna kaldığı yerden devam etti.