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        Haberler Magazin Hamdi Alkan: Aşk yok, menajerim - Magazin haberleri

        Hamdi Alkan: Aşk yok, menajerim

        Etiler'de bir kadınla birlikte otomobille seyir halindeyken görüntülenen Hamdi Alkan, gazetecilere, "Aşk yok, kendisi menajerim" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 09:02 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:02
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Selen Görgüzel ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Hamdi Alkan, Etiler'deydi. Alkan, içinde bulunduğu otomobille seyir halindeyken objektiflere yansıdı.

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        "AŞK YOK, MENAJERİM"

        Bir kadınla birlikte görüntülenen Hamdi Alkan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Alkan, "Arkadaşlar tanımadınız galiba, kendisi menajerim" açıklamasında bulundu.

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        Hamdi Alkan, ardından yoluna kaldığı yerden devam etti.

        #hamdi alkan
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