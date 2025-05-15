Hamdi Alkan: Çok gereksiz bir soruydu

Boşanmak üzere olan bir çiftin hikâyesini konu alan 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' tiyatro oyunuda, Selen Görgüzel'in rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmesi uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

İrgan Kangı, 2021'de sahnelenen oyunda o dönem Selen Görgüzel ile evli olan Hamdi Alkan'dan izin istemişti. İrfan Kangı, oyunu keserek eşi Selen Görgüzel'i izlemeye gelen Hamdi Alkan'a dönerek; "Hamdi ağabey, şimdi Selen hanımı öpeceğim ama sonra bu ilişkimizi etkilemesin öpebilir miyim? Benim eşim de burada, hanım beni eve almayacak" diyerek izlemeye gelenleri güldürmüştü.

REKLAM "GEREKSİZ BİR TABLOYDU" Bir televizyon programına katılan Hamdi Alkan, yaşananlarla ilgili konuştu. Alkan; "Çok gereksiz bir tabloydu. Ben olsaydım aynı soruyu sormazdım. Gereksiz bir malzeme çıkmasına sebep oldu. Yani durup oyunu keserek bunun sorulmaması gerekiyordu ama o da oyunun heyecanıyla ve benim samimiyetime güvenerek öyle bir soru sordu. Oldu bitti, geçti" dedi. Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, 2022'de boşanmıştı.

"HAMDİ BEYE İŞİMİ VE KARARLARIMI ÇOK SORMAM" Oyun sonrası, gazetecilerin, "Hamdi Alkan'a senaryoyu gösterdiniz mi?" sorusu üzerine, Selen Görgüzel; "Hiç göstermedim. Hamdi beye işimi kararlarımı çok sormam sadece paylaşırım" yanıtını vermişti. REKLAM Selen Görgüzel; "Medeni bir yönetmen olan çok değerli eşimin sanata bakış açısı gayet destekleyici" ifadelerini kullanmıştı.