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        Haberler Magazin Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör yıllar sonra buluştu - Magazin haberleri

        Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör yıllar sonra buluştu

        Hamdi Alkan yıllar önce boşandığı çocuklarının annesi Canan Hoşgör ile bir araya geldi. Sürpriz buluşmadan fotoğrafları çiftin kızları Zeynep Alkan paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:02
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        Hamdi Alkan ile eski eşi Canan Hoşgör 1999 yılında boşanmıştı. 2006 yılında evliliklerine ikinci şans veren çift daha sonra 2012 yılında anlaşmalı olarak ayrılık kararı almıştı.

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        Zeynep Alkan babası Hamdi Alkan, annesi Canan Hoşgör ve kardeşi Ayşe ile olan bu fotoğraflarını, "Yıllar sonra dördümüz bir araya geldik. Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli. İyi ki varsınız ailem" notuyla sosyal medyada paylaştı.

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        Hamdi Alkan, 2014 yılında oyuncu-şarkıcı Selen Görgüzel ile Roma'da nikah masasına oturmuş ancak çift 8 yıl sonra anlaşmalı olarak boşanmıştı.

        #Canan Hoşgör
        #hamdi alkan
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