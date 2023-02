"ŞU AN HAYATTAYSAM BUNUN SEBEBİ YİNE SEN OLDUN"



Öyle günlerden geçiyoruz ki anneciğim deprem belki bitiyor ama yüreklerimizdeki fay kırıklarını cahilce çabalarla derinleştirmeye çalışanlar var. Sen dün aramızdan ayrılarak bir kez daha anne olarak bizi korudun. Çok değil, bir hafta önce her şey yerli yerinde iken aramızdan ayrılsaydın belki biz de Antakya’da olacak, şimdi ise bu dünyada olmayacaktık. Şehirler yıkılır, zamanla yenileri inşa edilir ama o şehri şehir yapan ruhu satın alacağınız, inşa edeceğiniz ne bir yer ne de bir para birimi bu evrende mevcut değil. Bu yüzyılları, bin yılları gerektirir. O ruh sanatla, eğitimle, sabırla ilmek ilmek oluşur. Ben şu an hayattaysam bunun sebebi yine sen oldun anneciğim ve çok sevdiğin Antakya’yı yeniden yaşatmak için çalışmak sana sözüm olsun. Tüm bölgedeki canlarımıza nefesim yettiğince ses olmak sözüm olsun. Seni Antakyalılığımın hoşgörüsü, sıcaklığı, samimiyeti ile uğurluyorum. Huzur içinde uyu...