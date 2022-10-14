Hamdi Alkan: Kalbimi aşka kapatmadım

"İLK ÖNCE KENDİSİ ÇIKARDI"

Özel hayatıyla ilgili de konuşan Alkan, "Kalbimi aşka kapattığım söylenemez" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz mart ayında Selen Görgüzel ile evliliğini sonlandıran Alkan, eski eşini sosyal medya hesabından çıkartmasıyla ilgili de şunları söyledi: "Sosyal medyada takipten çıktığım yazıldı. İlk önce kendisi çıkardı. Üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra da ben de çıkardım. Bu gayet normal bir durum. Bir yaşanmışlık var hala fotoğraflarımız duruyor orada güzel anılardı. Bunların konuşuluyor olması da bana garip geliyor."