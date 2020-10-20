Hamileliğinizin 10. haftasına girdiniz bile bu sebeple sizi tebrik edebiliriz. Vücudunuzda her geçen gün büyüyen bebeğiniz artık bir embriyo olmaktan çıktı ve o artık bir fetüs olarak gelişiminin en kritik dönemi tamamlandı. Bu değişimle beraber hem bebeğinizi hem de sizi çok sayıda yenilik bekliyor. Peki, Hamileliğin 10. haftasında neler olur? Hamileliğin 10. haftasında bebeğin gelişimi nasıl olur? Hamileliğin 10. haftasında anne vücudu nasıl değişir? Konu ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Hamileliğin 10. haftası itibari ile daha insansı hatlara sahip olmaya başlayan fetüs, artık organlarının ve dokularının hızlı bir büyüme göstereceği cenin pozisyonunu almaya başlamaktadır. Artık birçok organı çalışır durumda ve boyu da hızla uzuyor. Tam anlamıyla hamile olduğunuzu artık belli edecek şekilde karnınız şişmeye başlamış olmasıyla birlikte, çok sayıda fiziksel değişiklik hamile olduğunuzu göstermeye başlamaktadır. Peki, 10 haftalık hamilelik döneminde bebeğiniz ne durumda? 10 haftalık hamilelik döneminde vücudunuz nasıl değişiyor? Konu ile ilgili detayları aşağıda listeledik.

Hamileliğin 10. Haftasında bebeğin gelişimi nasıl olur?

• Hamileliğinizin 10. haftasında erik büyüklüğünde olan bebeğinizin bu haftaki büyüklüğü 3,5 cm’ye ulaştı. Hamileliğin bu sürecinde bebeğinizin beyni diğer organlarına nazaran çok daha hızlı gelişiyor ve bu sebeple bebeğinizin kafası vücudun diğer uzuvlarına göre daha büyük görünüyor. Ayrıca fetüsün dış hatları her geçen gün daha çok bir insana benzemeye başlar.

• Hamileliğin 10. Haftasında fetüsün kemikleri ve kıkırdakları oluşmaya başlar ayrıca bacaklarındaki ufak çıkıntılar dizlere ve bileklere dönüşür. Kolları, dirsekleri ile beraber tamamlanır, bu sayede bebeğiniz kollarını bükmeye başlar.

• Birbirinden henüz ayrılmış, küçük ayak parmaklarını oynatabiliyor.

• Bu dönemde bebeğiniz gün içerisinde daha aktif oluyor. Yani i uykuyu ve uyanık olma halini artık gerçekleştirmeye başladı.

• Bebeğinizin gelişen çene kemiği ile birlikte diş perileri bebeğinizin minik diş tomurcukları da şekillenmeye başladı.

• Bebeğinizin vücudunda kemik ve kıkırdak dokusu ayrıca kafasında ufacık kulak kanalları gelişiyor.

• Hamileliğin bu döneminde artık bebeğiniz sıvıları yutabilir ve size bu açıdan sorun çıkartmaya başlayabilir.

• Böbrek, beyin, karaciğer ve bağırsaklar gibi hayati organları son şekillerini ve vücuttaki yerlerini almış ve gelişmeye devam edecek olmalarına rağmen çalışmaya başladılar bile.

• Midesinde sindirim amaçlı asitler üretilmeye başlaması ve bu sebeple böbreklerinin oldukça fazla idrar üretmesi ve eğer bebeğiniz erkekse testosteron salgılaması da cabası.

• Ayrıca fetüsün kalbi tamamen gelişti ve yetişkinlere oranla 2-3 kat daha hızlı atıyor.

• Eğer rahminizin içini yakından ve detaylı bir şekilde görebilseydiniz, bebeğinizdeki bazı ufak değişiklikleri de fark etmeniz mümkün olacaktı, mesela uzantılarının yavaş yavaş ayaklara ve ayak tırnaklarına dönüştüğü ya da şeftali tüyü gibi görünen saçlarının hassas cildinden çıkmaya başlaması gibi. Ayrıca transparan derisinin altında tamamen görünebilir haldeki omurgasının ana hatları ve belkemiği sinirlerinin, omuriliğine doğru uzanmaya başlaması gibi birçok değişiklikler de 10. haftada ortaya çıkar.

• Vücudunun neredeyse yarısı kadar bir büyüklükte olan kafasının alın kısmı, gelişen beyni sebebiyle çıkıntılı bir görüntü oluşturur.

Hamileliğin 10. Haftasında anne vücudu nasıl değişir?

• Bebek her geçen gün geliştiği için rahminiz şu an bir greyfurt büyüklüğünde, yani hamilelikten önceki halinin tam iki katı kadar.

• Bu dönem kendinizi çok yorgun hissedebilirsiniz.

• Eğer ilk kez hamile iseniz karnınız henüz meydana çıkmamıştır ancak normal kıyafetleriniz üzerinize dar gelmeye başlamış olabilir; özellikle göğüsleriniz artık sütyeninize sığmıyor olabilir. Bu hafta sonu belki gebelik kıyafeti giymeye başlayabilirsiniz.

• Karnınız hem şişkinlikten hem de hafif kilo aldığınız için gittikçe büyümeye başlıyor artık.

• Spora karşı yatkınlığınıza bağlı olarak ama çok zorlamadan birçok aktivite yapabilirsiniz. Bebeğe ve size zarar vermemesinden dolayı yüzmek ve yürüyüş tüm hamilelik süresince yapacağınız en ideal seçim olacaktır.

• Egzersiz dayanıklılığınız, kaslarınız ve gücünüz için yararlıdır. Bu üç özellik hamileyken aldığınız kiloları taşımanızda, fiziksel stres ve doğum sonrası kolayca kilo verebilmeniz için yararlı olur.

• Hala sabah bulantıları ve yorgunluk gibi semptomlar yaşıyor olmanız son derece normal.

• İlk trimesterda göğüsleriniz fazla mesai yapmak zorunda kalır. Progesteron bu dönemde süt bezlerinin büyümesini, östrojen ise süt kanallarının büyümesini sağlar. Bu süreçte bebeğin daha kolay ulaşabilmesi adına damarlar genişler, göğüsler şişer ve göğüs uçları büyür. Bu sütyen bedeninizi 2 bedene kadar arttırabilir.

• Hamilelik döneminde artan hormonlar sebebiyle cildiniz daha fazla yağ salgılamaya başladı, bu durumda cildinize doğal bir parlaklık getirdi ayrıca artan kan basıncınız sebebiyle yüzünüz daha canlı ve gergin görünüyor. Daha sağlıklı ve güzel göründüğünüzü duymaya hazır olun.