Hamileliğin 26. haftasına geldiğinizde, bebeğiniz artık küçük akciğerlerini kullanarak doğacağı gün için egzersiz yapmaya başlamıştır. Amniyon sıvısı içerisinde az miktarda nefes alıp verme çalışmaları yapması, akciğerlerin gelişmesine yardımcı olur. Bu nefes egzersizleri sonucunda alveoller bir araya gelerek akciğer dokusunu güçlendirir. Bu haftanın en heyecanlı haberi ise, bebeğinizin gözlerini açıp kapatmaya başlamasıdır. Peki, Hamileliğin 26. haftasında neler olur? Hamileliğin 26. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 26. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

Hamileliğin 26. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Olur?

• Hamileliğin 26. haftasında bebeğinizin boyu ortalama olarak 35,5 cm, ağırlığı ise yaklaşık 700 grama ulaşır.

• Omurgası gittikçe güçleniyor.

• Bebeğinizin ciğerleri gelişerek gerek anne karnında gerekse de doğumdan sonrası için nefes almaya hazırlanıyor.

• Hamileliğin 18. haftasından beri duyu sistemi yani koklea ve periferik duyusal uç organları gelişmeye başlayarak kulakları 26 haftalık hamilelik sürecinde tamamen şekillenir. Kulaklardaki sinir bağlantıları önceki haftalara nazaran çok daha fazla hassaslaşır. Hamileliğin 26. haftadan sonraki süreçte bebeğiniz artık sese karşı daha duyarlı hale gelir. Bu durum ise, bebeğinizin artık konuştuklarınızı duyabilecek olmasıdır. 26. haftasından itibaren yaklaşık 1 ay içinde bebeğinizin ani seslere karşı nasıl tepki verdiğini hissedeceksiniz. Bu sesler uterustan kolayca geçerek bebeğin kulak gelişimini desteklemektedir.

• Genetik mirasın hiçbir önemi ve hükmü olmaksızın, bütün bebeklerin anne karnındayken koyu mavi gözleri olduğunu bilmeniz gerekiyor. hamileliğin 26. haftasıyla birlikte bebeğinizin gözleri neredeyse tamamen gelişimini tamamlar. Ancak bebeğin göz rengi doğduktan birkaç ay sonra sürekli olacağı rengini alır.

• Eğer bebeğiniz erkek olacaksa, 26. haftada bebeğinizin testisleri skrotum içine inmeye başlar ve testis bezlerine doğru yapılan bu yolculuk yaklaşık 2 ile 3 ay kadar sürecektir.



Hamileliğin 26. Haftasında Annenin Bedeninde Ne Gibi Değişimler Olur?

• Hamileliğinizin 26. haftasına kadar yaklaşık 7 kg almanız normal bir durumdur. Hamilelik öncesi kilonuza bağlı olarak bu rakam muhtemelen artacaktır. Henüz hamilelik bitmeden bu kadar kilo almak kulağa pek hoş gelmese de, bunun bebeğin sağlıklı gelişimi için bir ihtiyaç olduğunu kesinlikle unutmayın.

• Hamileliğin bu sürecinde eğer yüzünüzde ve gözlerinizde, eklem yerlerinizde ve ayaklarınızda aşırı şişlik görüyorsanız doktorunuzu aramanızı öneririz.

• Yine bu süreç içerisinde eğer başınız yoğun ve sürekli bir şekilde ağrıyorsa, çift veya bulanık görmek gibi sorunlarınız varsa, karın bölgenizde gerginlik veya ağrı hissediyorsanız veya istifra ediyorsanız bu durumu derhal doktorunuza bildirmeniz gerekmektedir.

• Hamileliğinizin bu dönemlerinde ne kadar aktif olur ve düzenli olarak hareket ederseniz, değişen vücudunuza adapte olmanız, doğum esnasında ihtiyacınız olacak güce kavuşmanız ve eski kilonuza dönmeniz o kadar kolay olur.

• Hamileliğinizin bu sürecinde yapacağınız günlük basit egzersizler, yürümek, yüzmek ya da suda yapılan sporlar sizi iyi hissettirebilir. Ancak bu süreçte grup içerisinde spor yapıyorsanız, eğitmeninize hamile olduğunuzu söylemeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Yaptığınız egzersizin güvenilir olduğundan emin değilseniz doktorunuza danışın.

• Özellikle ilk trimester yani hamileliğin ilk 3 ayın sonunda düşen kan basıncı 22 ile 24. haftalarda tekrar düşme eğiliminde olsa da, hamileliğin 26. haftasında kan basıncı yine bir miktar artabilir. Çoğunlukla hamileliğin 37. haftasında gözlemlenen preeklampsi yani yüksek tansiyon belirtisiyle görülen ciddi bir sağlık sorunu daha erken dönemde de ortaya çıkabilir. Bu sebeple kan basıncındaki değişiklikler dikkatli bir şekilde takip edilmelidir.

• Hamileliğin 26. haftasında dikkatle takip edilmesi gereken bir başka durum ise vücutta biriken ödemdir. Bu süreç içerisinde eğer yüz ve göz çevresinde, el ve ayaklarda normalden fazla şişlik gözlemliyorsanız ya da çok hızlı kilo alıyorsanız örneğin ortalama olarak haftada 2-3 kg gibi, bu durumu doktorunuza bildirmenizde sizin ve bebeğin sağlığı açısından fayda var.

• Hamileliğin 26. haftasında özellikle bel ve sırt bölgesinde şiddetli ağrı hissediyorsanız, bunun muhtemelen iki sebebi bulunmaktadır. Birincisi; büyümekte olan uterusun vücudunuzun ağırlık merkezini değiştirerek karın kaslarınızı zayıflatması, ikincisi ise hormon seviyelerindeki ani artış ve düşüşler büyüyen uterusla birlikte eklem ve bağ dokusunu gevşetmesidir. Bunların yanı sıra artan vücut ağırlığınız, bebeğinizi taşırken kaslarınızın daha fazla çalışmasına ve bu sebepten dolayı da eklemler üzerinde strese sebep olur. Bu nedenle kendinizi gün sonunda daha yorgun hissedebilirsiniz. Ancak uzun süre oturacak veya uzanacaksanız, sırtınıza yastıkla destek vermeniz ağrıyı bir hayli hafifletecektir.

• Hamileliğinizin 26. haftasından sonra daha sık yaşanan bu ağrıları hafifletmek için sıcak bir banyo yapabilir veya sıcak kompres uygulayabilirsiniz ancak bazı kadınlar soğuk kompresin daha rahatlatıcı olduğunu söylerler. Ayrıca vücudunuzu gün boyunca daha doğru pozisyonlarda tutmayı deneyebilirsiniz. Bu dönemlerde özellikle bükme ya da dönme gibi hareketler gerektiren aktivitelerden uzak durmalı, otururken veya ayakta dururken yorulduğunuzda sık sık mola verip dinlenmelisiniz. Özellikle geceleri yan pozisyonda yatıp bacaklarınızın arasına ve belinizin arkasına yastık koymak huzurlu bir şekilde uyumanıza yardımcı olacaktır.