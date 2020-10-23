Hamileliğinizin 28. haftasına geldiğinizde üçüncü trimestera geçmiş olursunuz. Artık hamileliğinizin 3’te 2’si geride kaldı ve hamileliğin son döngüsüne girdiniz. Bebeğinize ait, doğum ve doğum sonrası hayatınızla ilgili önemli karar almak için iyi bir zaman bu zamandır. Bu son 3 aylık dönemde hamilelik semptomlarınız peşinizi bırakmazken bunları düşünmek zorlayıcı olabilir, ama unutmayın bebeğiniz doğduktan sonra çok daha meşgul olacaksınız ve hayat kolaylaşmayacak. Peki, Hamileliğin 28. haftasında neler olur? Hamileliğin 28. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 28. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

Hamileliğin 28. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Olur?

• Bebeğinizin ağırlığı hamileliğin 28. haftasında 1 kilogramı aşar, boyu ise yaklaşık olarak 38 cm olmuştur yani şu an büyükçe bir patlıcan boyutuna ulaşmıştır artık.

• Hamileliğin 28. haftasında artık bebeğin kirpikleri tamamen oluşmuş ve gözlerini kırpabiliyor ayrıca karnınızın dışındaki ışığı rahatlıkla algılayabiliyor.

• Bebeğiniz 28. haftasında hıçkırık, öksürük, emme ve belki de en önemlisi nefes alma özelliklerini artık düzenli bir şekilde gerçekleşmeye başladı ve vücudundaki yağ oranını da arttırmaya çalışıyor.

• Bunların yanı sıra beynindeki milyonlarca nöronunu da geliştirmeye devam ediyor. Her gece rüyalarınızda bebeğinizi mi görmeniz mümkün, belki o da sizi görüyordur. Bu süreçte bebeklerin anne karnında rüya görebildiği düşünülür.

• Hamileliğin 28. haftasında bebeğinizin kalbi artık son derece gelişmiş bir hal aldı ve dakikada 140 kere atıyor ve eğer eşiniz kulağını karnınıza koyarsa bu kalp atışlarını rahatlıkla duyabilir. Hamileliğin 28. haftasından itibaren doktorunuz bebeğin kalbini duymak için Dopler kullanmasına gerek kalmaksızın bir stetoskop ile bebeğinizin kalp atışları rahatlıkla duyabilir.

• Bu süreçte bebeğinizin kemikleri hala yumuşak olsalar da, bu hafta gelişimlerini tamamen tamamlarlar. Kısacası bebeğiniz hamileliğin 28. Haftasında doğumdan önce vücudunun önemli organlarının ve sistemlerinin son rötuşlarını tamamlamaya çalışır.

• Bu arada bebeğinizin gözlerinin artık renklendiğini de söyleyelim, ama bu renk doğumdan sonra 6 aydan 1 yıla kadar olan sürede gerçek olacağı renk ile değişebilir. Özellikle bebeğiniz koyu mavi gözlü doğduysa büyük ihtimalle göz rengi değişecektir.

• Son olarak bebeğinizin artık doğum için uygun pozisyona doğru kendini ayarlıyor oluşudur. Kafası aşağı doğru gelecek şekilde vücudunuzda bulduğu en yakın çıkışa doğru pozisyon almaya başladı.



Hamileliğin 28. Haftasında Annenin Bedeninde Ne Gibi Değişimler Olur?

• Artık hamileliğinizin son 3 aylık dönemi başlıyor ve bundan sonra haftada yarım kilo almaya başlayacaksınız.

• Artık doktorunuza iki haftada bir ve doğuma bir ay kala ise her hafta kontrol edilmeye gideceksiniz. Doktorunuz risk faktörlerinize göre cinsel yol ile bulaşan hastalıkları tespit etmek amacı ile size bir takım kan tahlilleri yapacak.

• Bazı anne adayları genellikle bu zamanlarda, bacaklarının alt kısmında rahatsız edici bir karıncalanma hissi yaşıyor olabilir. Bu durum rahatsız edici olduğu için bacakların sürekli hareketsiz kalmasını engelliyor ve sürekli hareket ettirilmesini istiyor. Eğer bu karıncalanma hissi siz bacaklarınızı hareket ettirdiğinizde geçiyorsa muhtemelen Huzursuz Bacak Sendromu yaşıyor olabilirsiniz ve bu durumu doktorunuz ile mutlaka paylaşmanız gerekmektedir.

• Sindirim sisteminiz hamileliğin son 3 ayında daha yavaş çalışmaya başlayabilir. Hamilelik hormonları ile büyüyen bebeğin yarattığı baskı, midenizde şişkinlik ve hazımsızlık yaratabilir. Bu durumu hafifletmek için daha az fakat sık yemek yemeğe gayret edin ayrıca yemek yerken ve yedikten sonra bir süre dik oturun. Kızarmış yağlı ürünler, hazır meyve suları ve bol baharatlı yemekler gibi vücudunuzun sindirirken zorlanacağı besinlerden uzak durun.

• Bebeğin gittikçe büyümesi, ağırlaşması ve sürekli hareket etmesinden dolayı son trimesterda kendinizi tekrar yorgun hissetmeye başlayabilirsiniz. Bebeğin hareketli olması nedeniyle gece uykularınız eskisi kadar verimli olmaz. Biliyoruz sırt ağrılarınız şu anda hiç geçmeyecekmiş gibi geliyor. Bu durumda yan tarafınıza yatarak, bacaklarınızın arasına ve sırt kısmınıza yastıkla destek yapmanız faydalı olacaktır.

• Bebeğiniz bu haftadan itibaren doğum için uygun pozisyona geçmeye çalışırken başı ve genişleyen rahminiz, omurganızın alt kısımlarında yer alan siyatik sinirinize dayanabilir. Bu durum neticesinde kalçanızdan bacaklarınıza doğru keskin, vurucu bir ağrı, karıncalanma ve uyuşma hissi yayılacaktır. Siyatik ağrısı bazen çok şiddetli olabilir, ancak bebeğinizin pozisyon değiştirmesi ile birlikte ağrınız hafifler ve geçer. Ancak bazı hamileliklerde bu ağrı doğuma kadar şiddetlenerek devam edebilir. Bu gibi durumlarda ise sıcak su torbası, küvette sıcak bir banyo ve yatak istirahati ağrılarınızı hafifletebilir.

• Vücudunuzda biriken fazla sıvı ellerinizin, ayaklarınızın, bacaklarınızın, bileklerinizin ve el parmaklarınızın şişmesine sebep olur. Bu durumun önüne geçmek için bol bol su içmeniz ve bu ekstra sıvıyı sisteminizden idrarla kesinlikle ve düzenli olarak dışarı atmanız gerekir.