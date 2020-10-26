41 hafta süren bu uzun ve yorucu serüven boyunca gösterdiğiniz emeğin ve çabanın yeryüzünde kesinlikle bir karşılığı yok tabi ki. Ancak bu süreç içerisinde bebeğiniz de var gücüyle çalıştı ve gayret gösterdi. Yaklaşık olarak 6. ay itibari ile çekmiş olduğunuz ağrılara sebep olsa da, o zamanlar yaklaşık olarak 600 gram civarındaydı ve şu an ortalama olarak iki haftadan beri 3.5 kilogram ağırlığında. Bunu yaparken de boy olarak uzamayı da ihmal etmeyerek şu an yaklaşık olarak 52 uzunluğuna ulaştı bile. Peki, Hamileliğin 41. haftasında neler olur? Hamileliğin 41. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 41. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

Hamileliğin 41. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Olur?

Hamileliğin 41. haftasında bebeğin boyu yaklaşık olarak 52’cm ve kilosu ise 3,500 gram civarındadır.

Bebeğiniz 41. hafta boyunca yeterince gelişti. Eğer bu hafta dünyaya gelmeyi tercih ederse, sağlıklı bir şekilde nefes almaya, beslenmeye, yediklerini sindirmeye ve atmaya, ağlamaya ve ihtiyaçlarını ağlayarak ifade etmeye hazır bir durumdadır.

Bu hafta doktorunuz bebeğin hareketlerinin kaydını tutmanızı isteyebilir, bunun sebebi ise bebeğin artan ya da azalan hareketleri doğrultusunda müdahaleye gerek olup olmadığıdır.

Bu haftada doktorlar anne karnındaki bebeğin hareketlerini incelemenin yanı sıra içinde bulunduğu amniyon sıvısını da inceler. Eğer bu 2 durumda herhangi bir anormallik yok ise doğum süreci kendi haline bırakılır. Ancak eğer bebeği ya da anneyi etkileyecek olumsuz bir durum söz konusu ise derhal müdahale edilir. Genellikle bu müdahale sezaryen yöntemi ile sonuçlanır.

Hamileliğin 41. Haftasında Annenin Bedeninde Ne Gibi Değişimler Olur?

41 hafta hamilelik, 40 hafta ve 40 hafta + 6 gün arasını kapsamaktadır. Ortalama doğumların %15’ine yakını bu süreç içerisinde gerçekleşmektedir. Bu döneme gün aşımı gebelik dönemi denir.

Eğer 41. Hafta içerisindeyseniz muhtemel doğum tarihinizi biraz aştınız. Gebeliğin 41. haftasında artık hamilelik sizi yormaya ve iyice zorlamaya başlamış durumdadır. Tabi bu arada doğum korkusu ve bebeğinize kavuşma heyecanı size aynı anda farklı duygular yaşatıyor olmalı. Artık bebeğine kavuşmak için sabırsız ve tahammülsüz hissediyor olabilirsin.

Bu haftada yine rutin kontrollerinize devam etmelisiniz. Çoğu anne adayı 41. haftada doğumda gecikme korkusuyla stres yaşasa da henüz bu endişeler için vakit erkendir.

Bu hafta rahimde basınç hissedebilirsiniz. Bu tarif etmesi güç bir histir.

Hamileliğin uzamasından kaynaklı olarak vajinal akıntıda artış olabilir.

Somut planlar yapmak imkânsızmış gibi görünebilir ve tüm yaşamının bir tek büyük olaya bağlı olduğunu hissedebilirsin.

Doğumu beklerken sabırsız hissedebilirsin. Doğum için öngörülen tarih geçtiğinde insanlığın en uzun hamileliğini sen yaşıyormuşsun gibidir… Bu hafta da doğum başlamaz ise artık doktorun ile bu durumdaki planın ne olacağı hakkında konuşmalısın.

Bu dönemde nasıl mutlu kalacağınız konusunda ikilemler yaşadığınızın farkındayız. Stresin sizi ve bebeğinizi yıpratmasına izin vermeyin. İlk günkü gibi beslenmenize dikkat edin. Bu günlerde birtakım egzersizler size iyi gelecektir. Örneğin yüzme. Su egzersizleri hamileler için bu dönemde yapılacak en iyi aktivitelerdendir. Havuz içerisinde dengenizi kaybetme korkusu olmadan rahatça yürüyebilirsiniz. Eğer yüzme şansınız yoksa yürüyüş de size iyi gelecektir.

Doğum hazırlıklarınızı kontrol edin. Hastane çantanızdaki eksiklikleri tamamlayın. Siz her ne kadar endişelenseniz de yakında bebeğinizi kucağınıza alacaksınız.

Hafta İçerisinde Yapılması Gereken Gebelik Testleri

Hamileliğin 41. haftasında, genellikle doğumun gecikmesinden kaynaklı endişeleri gidermek amacıyla bazı testler yapılır. Test sonuçlarına göre annenin doğum süreci şekillendirilebilir.

Nonstress Testi

Gebeler arasında NST olarak bilinir. Basit bir testtir; doktor kendi odasında dahi yapabilir. Karin bölgenize fetal bir monitör yerleştirilir. Bebeğin hareketleri ve kalp ritm/hızı kaydedilir. Kadın doğum uzmanları bebeğin anne karnındaki durumunu NST verilerine göre değerlendirir.

Kontraksiyon Stres Testi

CST testi olarak bilinir. Bazı doktorlar bu testin NST’den daha doğru veriler içerdiğini öne sürmektedir. Bu testte bebeğin anne karnında sancılara nasıl tepki verdiği, doğum sürecine ne kadar daha uyum sağlayabileceği görülür. Eğer ki bebek sancılara anormal tepkiler veriyor veya hiç tepki vermiyorsa bu bir sıkıntının göstergesi kabul edilir.

CST testi karnınıza yerleştirilen bir monitör ile yapılır. Rahminizin kasılması için oksotoksin hormonu verilir ve bebeğin hareketleri ve kalp atışları takip edilerek kaydedildikten sonra gerekli değerlendirmeler yapılır.

Biyofiziksel Profil Testi

Bu test diğerlerine göre daha kapsamlıdır. 5 madde üzerinden anne karnındaki bebek incelemeye alınır. Bunların 4 tanesi ultrasonografi ile 1 tanesi fetal monitör ile yapılır.

Fetal nefes,

Fetal nefes hareketleri,

Fetal vücut hareketleri,

Amniyon sıvısı ölçümü,

Her inceleme puanlamaya tabi tutulur. Normal 2 puanı, orta 1 puanı, 0 ise anormalliği temsil eder. Uzmanlar her incelemede bu puanlamayı kullanarak bebeğin doğumuna veya alınacak önlemlere yön verir.