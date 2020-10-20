İçerisinde bulunduğunuz bu süreçte her ne kadar hamile gibi görünmüyor olsanız da, 7 haftalık gebelik döneminde birkaç kilo aldığınızı ve pantolonlarınızın dar gelmeye başladığını fark etmeye başlayacaksınız.

HAMİLELİĞİN 7. HAFTASINDA NELER OLUR?

Bu dönemde henüz hamile kıyafeti giyecek kadar kilo almadınız, ancak önünüzdeki haftalar için alışveriş yapmaya şimdiden başlayabilirsiniz. Peki, hamileliğin 7. haftasında neler olur? Hamileliğin 7. haftasında bebeğin gelişmesinde neler olur? Hamileliğin 7. Haftasında Annede değişimler nelerdir? Konu ile ilgili detayları sizler için derledik.

HAMİLELİĞİN 7. HAFTASINDA BEBEĞİN GELİŞMESİNDE NELER OLUR?

7 haftalık gebelik döneminde bebeğiniz ne durumda? Gelin tek tek bebeğin gelişimini inceleyelim.

Teknik olarak bebeğiniz hala bir embriyodur ve kuyruk sokumu kemiğinin uzantısı olan küçük kuyruğa hala sahiptir, ancak çok yakında bu kuyruk sokumu tamamen kaybolacak.

Bebeğiniz son bir hafta içinde iki kat büyüdü ortalama 12 mm uzunluğunda yani henüz bir üzüm büyüklüğüne ulaştı.

Kafası, vücudundan daha hızlı gelişiyor. Çünkü aslında beyni hızla gelişiyor. İlk 7 haftada bebekteki büyümenin çoğu kafa bölgesinde gerçekleşir, çünkü dakikada 100 yeni beyin hücresi üretiliyor ayrıca beyninin her iki yarım küresi de gelişiyor.

Sindirim ve solunum aktiviteleri ortaya çıkmaya başlıyor. Ciğerinin olduğu yerde küçük solunum yolları oluşuyor ve akciğeri hızlı bir şekilde kırmızı kan hücresi üretiyor.

Bebeğinizin bu hafta oluşan böbrekleri kalıcı ve vücuttaki atığı yönetecek. Embriyonuz henüz bir aylık olmasına rağmen 3 takım böbrek değiştirdi.

Bebeğiniz bir sonraki hafta içerisinde idrar üretmeye başlayacak. Bebeğiniz içinizde olgunlaştıkça, bu idrarın çoğu önce amniyotik sıvıya boşaltılacak ve sonra tekrar bebeğiniz tarafından tüketilerek, doğum anına kadar aynı döngüyü tekrarlayacaktır.

Fiziksel olarak kollar, bacaklar, parmaklar şekilleniyor ve artık bir bebek gibi görünmeye başlıyor. Ancak elleri ve ayakları henüz küçücük paletlere benziyor.

Bebeğinizin burun, ağız ve göz gelişimini gözlemleyebilirsiniz. 7 haftalık hamilelik döneminde bebeğinizin göz kapakları ve burun ucu artık oluşmuş durumda.

Bebeğin hareketlerini hissetmenize daha birkaç hafta var ancak kaslar ve lifler de oluşmaya başladı.

Bebek 7. haftasında apandisit ve pankreasa da sahip ve sindirime yardım edecek olan insülin hormonu üretmeye başlayacak. Ayrıca bebeğinizin büyüyen bağırsakları, küçük bedenine oksijen ve besin taşıyan ayrı bir kan damarına sahip göbek bölgesinde şişlik oluşturuyor.

7 HAFTALIK GEBELİK DÖNEMİNDE VÜCUDUNUZ NASIL DEĞİŞİYOR?

Hamile olduğunuzu henüz kimse söylemediyseniz bile, bebeğiniz kesinlikle hamile olduğunuzu size söylüyor. Peki, Hamileliğin 7. Haftasında annede değişimler nelerdir? Detaylı olarak inceleyelim.