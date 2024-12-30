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        Hamsi stoklarının korunması için uluslararası işbirliği önerisi

        Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Samsun, hamsi stoklarındaki azalmanın sadece Türkiye'nin aldığı tedbirlerle çözüme kavuşturulamayacağını, bunun için Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:47 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:47
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        Hamsi için uluslararası işbirliği önerisi
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        Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Samsun, Karadeniz'in su ürünleri arasında ilk sırada yer alan hamsinin son yıllarda az avlanmasının hem balıkçılar hem de tüketici açısından üzüntü verici bir durum olduğunu söyledi.

        Türkiye'de son iki balık sezonunda hamsi avcılığında kota uygulaması yapıldığını anımsatan Samsun, yapılan bilimsel çalışmalara göre hamsi stoklarının artık iyice azaldığını belirtti.

        "BU YIL YARISI KADAR BİLE AVLAYAMAYACAĞIZ"

        İçinde bulunulan sezonda Türkiye denizlerinde 400 bin ton hamsi avı yapılmasına izin verildiğine işaret eden Osman Samsun, "Ancak görüyoruz ki bu yıl 400 bin ton değil, yarısı kadar bile hamsi avlayamayacağız" dedi.

        Stokları giderek azalan hamsinin geleceği açısından Karadeniz'e kıyısı bulunan diğer ülkelerle karar alınarak uygulamaya konulmasının önem taşıdığını vurgulayan Samsun, şöyle devam etti:

        "Hamsinin stoklarındaki azalmayı sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurum ve kuruluşlarıyla çözmemiz ve önlememiz mümkün gözükmüyor çünkü hamsi bizden sonra Abhazya ve Gürcistan'a gidiyor, oralarda ciddi av yasağı yok. 6 santimetre civarında yasak var, bizde 9 santimetre. Bizim tutmadığımız küçük balıklar, orada yüz tonlarca fabrikalar için yakalanıyor, biz her ne kadar Türkiye olarak kurallarımızı koysak, denetlesek de. İlk kez bu sene hamsiye konulan 400 bin ton kota kararı birçok tartışmaya neden oldu ancak görüyoruz ki yarısı kadar bile hamsi avlayamayacağız."

        "ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR VE UYGULAMA OLACAKTIR"

        Prof. Dr. Osman Samsun, hamsi stoklarıyla ilgili sorunların konuşulmasının, tartışılmasının, bilimsel açıdan makaleler ortaya konulmasının önem taşıdığını ancak asıl önemli olanın karar alınarak uygulamaya geçilmesi olduğunu belirterek, "Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Moldova ve en önemlisi Gürcistan ve Abhazya'nın ortak kararlar alması gerekiyor. Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantılarında bu konunun tekrar tekrar altının çizilip ortak karar alınıp uygulanması, çökmekte, azalmakta olan hamsi stoklarımızın geleceği açısından çok önemli bir karar ve uygulama olacaktır." ifadesini kullandı.

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        #çevre haberleri
        #sinop haberleri
        #hamsi stoklarının korunması
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