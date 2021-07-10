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Haberler Fiskos Hamza Yazıcı'nın isyanı: Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış! - Magazin haberleri
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Hamza Yazıcı: Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış!

Şenay Forbes ile birliktelik yaşayan Hamza Yazıcı, kendisine gelen çirkin mesajları ifşa etti. Oyuncu, "Umarım sizin de ailelerinize böyle yorumlar yapılır. Bizim canımızı sıktığınız gibi sizin de canınız sıkılır. Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış. İnandığınız her şey başınıza yıkılır umarım. Sağlıksızca kalın" açıklamasını yaptı

Hamza Yazıcı'nın isyanı: Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış! - Magazin haberleri
"Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış!"
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HABERTURK.COM

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' ile şöhreti yakalayan oyuncu Hamza Yazıcı, Şenay Forbes ile aşk yaşıyor. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Yazıcı, Forbes ile fotoğraflarına gelen çirkin mesajları ifşa etti.

Sessizliğini bozarak isyan eden oyuncu, konuyla ilgili, "Umarım sizin de ailelerinize böyle yorumlar yapılır" ifadelerini kullandı.

"KALBİNİZ SAKAT KALMIŞ!"

29 yaşındaki Hamza Yazıcı, sözlerine, "Bizim canımızı sıktığınız gibi sizin de canınız sıkılır. Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış. İnandığınız her şey başınıza yıkılır umarım. Sağlıksızca kalın." şeklinde devam etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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