Hamza Yazıcı: Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış!

"Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış!" 0:00 / 0:00

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'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' ile şöhreti yakalayan oyuncu Hamza Yazıcı, Şenay Forbes ile aşk yaşıyor. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Yazıcı, Forbes ile fotoğraflarına gelen çirkin mesajları ifşa etti.

Sessizliğini bozarak isyan eden oyuncu, konuyla ilgili, "Umarım sizin de ailelerinize böyle yorumlar yapılır" ifadelerini kullandı.

"KALBİNİZ SAKAT KALMIŞ!"

29 yaşındaki Hamza Yazıcı, sözlerine, "Bizim canımızı sıktığınız gibi sizin de canınız sıkılır. Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış. İnandığınız her şey başınıza yıkılır umarım. Sağlıksızca kalın." şeklinde devam etti.