Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ünlü oyuncu Hande Ataizi, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo ile tatil sezonunu sürdürüyor.

Gündoğan'daki bir plajda objektiflere yansıyan çift, denizin keyfini baş başa çıkardı.

51 yaşındaki Hande Ataizi, fit görüntüsüyle adeta yıllara meydan okurken, o anlar kameralara böyle yansıdı.

REKLAM

Deniz keyfinin ardından mekanın iskelesine çıkan Hande Ataizi, duş aldı.

Dinç Aydoğdu ise o sırada Hande Ataizi'nin oğlu Leo ile suda oynamaya devam etti.