Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu tatillerine devam ediyor- Magazin haberleri

        Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu tatillerine devam ediyor

        Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo ile Bodrum'da tatil yapıyor. Gündoğan'daki bir beach'te görüntülenen Ataizi, fit haliyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 22:58 Güncelleme: 07.08.2025 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatillerine devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ünlü oyuncu Hande Ataizi, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo ile tatil sezonunu sürdürüyor.

        Gündoğan'daki bir plajda objektiflere yansıyan çift, denizin keyfini baş başa çıkardı.

        51 yaşındaki Hande Ataizi, fit görüntüsüyle adeta yıllara meydan okurken, o anlar kameralara böyle yansıdı.

        REKLAM

        Deniz keyfinin ardından mekanın iskelesine çıkan Hande Ataizi, duş aldı.

        Dinç Aydoğdu ise o sırada Hande Ataizi'nin oğlu Leo ile suda oynamaya devam etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hande ataizi
        #Dinç Aydoğdu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Morata, İtalya yolcusu!
        Morata, İtalya yolcusu!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar