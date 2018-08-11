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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (11 Ağustos 2018)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

11.08.2018 - 01:40 | Güncelleme:

BUGÜN DOĞANLAR     

Bugün doğduysanız; dost canlısı, akıllı, sempatik, yapıcı ama sinirli bir insansınız. Kendi bildiğinizi okumaya meraklı olduğunuzdan, çevrenizde size yardım etmek isteyen insanları görmüyorsunuz. Kendi kafanıza göre seçtiğiniz arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu sene, hayatınızda çok önemli değişimler ve oluşumlar yaşayabilirsiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Parçalı Güneş Tutulması aşk hayatınızda yeni ve hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir. Daha önceden yarım kalmış, bitmemiş veya tamamlanmamış bir ilişkiniz olduysa bu dönemde bu ilişkinizle ilgili önemli kararlar karşınıza gelebilir. Çocukla ilgili konularda da hızlı gelişmeler oluşabilir. Riskli adımlar atacaksanız, bu tutulma sırasında abartma riskiniz olduğu için yapmamaya özen gösterin. 

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Parçalı Güneş Tutulması, aile hayatınızı ve yuvanızı etkileyecek. Bu alanlarda hızlı ve beklenmedik gelişmeler içine girilebilir. Taşınma, yer değiştirme, ev kurma, gayrimenkul alma, satma, kiralama gibi etkileriniz yüksek ama ne karar alırsanız alın fazla uçmayın, açılmayın ve aşırı iyimserliğe teslim olmayın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Güneş Tutulması yakın çevrenizde olup bitenleri karşınıza getirebilir. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, ulaşım, bilgisayar, network işinden biriyle uğraşıyorsanız bu alanda önemli ve hızlı kararlar ve adımlar devrede olabilir ama yeni başlangıçlardansa daha önceden konuşulmuş ve yarım kalmış, tamamlanması gereken işlerinizi hızlandırın. Yine yakın çevrenizdeki insanların hayatı da bu tutulmada mercek altında olacak. 

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parçalı Güneş tutulması, maddi konuları hızlandırıyor. Güzel gelişmeler karşınıza gelebilir. Bu süreçte ne kadar esnek olursanız o kadar değişik ve farklı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Parasal konularda ilerlemelerinizde abartıdan ve aşırı iyimserlikten uzak durun. Sonra vereceğiniz sözleri tutmakta zorlanabilirsiniz. 

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Tutulma hayatınızda çok önemli değişimleri içeriyor. Özellikle doğum tarihiniz 11 Ağustos’a yakın bir zamandaysa önemli ve beklenmedik değişimlere hazır olmalısınız. Hayatınızın yapısı değişebilir. Daha önceden planladığınız ama yapmadığınız konular hızlanıyor. Hayatınızı değiştirecek önemli kararlar oluşabilir. Bu tutulmada Yakın çevrenizdeki ilişkilerde bazı sıkıntılara açıksınız. 

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU    

Güneş Tutulmasında olayların kontrolü elinizde olmayacak sevgili Başaklar. Gerginlikleriniz ve karşınıza gelenler sağlığınızı göz ardı etmenize neden olabilir. Bu süreçte olayları akışına bırakmalı, gözlemlemeli, ve izlemelisiniz. Yine bu Güneş Tutulması sizin kontrolünüz dışında gelişecek olaylarla dolu olabilir. Bu süreçte hesapta olmayan birtakım gelişmeler canınızı sıkabilir. Riskli girişimler, atılacak adımlar istenmeyen birtakım olayları karşınıza getirebilir ve kayıplar oluşabilir. 

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Güneş tutulması sosyal çevre konularınızı hızlandırabilir. Çevreniz değişebilir ya da arkadaşlarınızın hayatındaki değişimler sizi de etkileyebilir. Hala hayatınızda biri yoksa arkadaşlarınızın ön ayak olacağı bir insanla aşka yelken açabilirsiniz. Birden fazla işiniz varsa işinizden elde edeceğiniz gelirlerinizde hızlı değişimler oluşabilir ya da daha önceden konuşulmuş fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. 

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Güneş Tutulması, Kariyerinizde önemli adımları karşınıza getirecek. İş hayatınızda bir terfi ve önemli bir adım söz konusu olabilir. Ya da kariyerinizde başka olasılıkların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Daha önceden konuşulmuş, yarım kalmış meselelerin etrafınızda cereyan ettiğini görebilirsiniz. Hızlı ve beklenmedik olaylara açık olun. 

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Parçalı Güneş Tutulması, yabancılarla yapılacak işlerinizde, ticari oluşumlarınızda, hukuksal konularda yarım kalmış veya ertelenmiş başlangıçları hızlı ve beklenmedik olaylarla tetikleyebilir. Değişik fırsatlar ve şanslar karşınıza gelebilir. Uzaklarda bulunan akrabalarınızın, eşinizin kardeşlerinin hayatında da önemli değişimler ve olaylar oluşabilir. 

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Parçalı Güneş Tutulması ortak parasal konularda önemli ve beklenmedik gelişmeleri karşınıza getirebilir. Partnerinizin veya ortağınızın parasal durumunda da önemli gelişmeler oluşacak. Bu tarihten sonra vergi konuları, borç altına girmek, kredi çekmek, miras, nafafa gibi konular hızlanıyor ama Merkür gerilediği için dikkatli adımlar atmayı unutmayın. Yine bu dönemde aşırı iyimserlikle atılacak adımlar ileride sizi zorlayabilir. 

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU   

Güneş Tutulmasıyla beraber özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde önemli gelişmeler devreye girecek. Çok önemli kararlar bu tutulma esnasında karşınıza gelebilir. Daha önceden konuşulmuş, yarım kalmış bir mevzu hareketlenebilir, taşınma olabilir. Eşinizin hayatında önemli değişimler oluşabilir. Eşinizin ailesi, kardeşleriyle olan bağlantılarınıza bu tutulma zamanı dikkat etmelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Güneş tutulması iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda hızlı konuları ve olaylarla karşınıza getirebilir. Bu süreçte bir işe başlamak, bir iş başvurusunda bulunmak, bir projeye dâhil olmak, işinizle ilgili adımlar atmak önem kazanıyor. Ama merkür’ün gerilediğini aklınızdan çıkarmayın, daha önceden konuşulmuş, ertelenmiş işlerinizde hızlı adımlar oluşabilir. Günlük hayatınızın ritminde önemli değişiklikler de cabası. Güneş tutulması sağlığınızda hızlı ve beklenmedik olayları karşınıza getirebilir. Dolaşım sisteminize, sırtınıza, tansiyonunuza bu günlerde dikkat edin. Olur olmadık konuları kafanıza takmayın. İş hayatınızdaki sıkıntıların sağlığınızı bozmasına izin vermeyin.

Hande Kazanova / Habertürk

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