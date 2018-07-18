AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve yarın Ay Terazi burcunda dolaşıyor. İkili ilişkiler ön planda olacağından, ilişkilerimizi geliştirmek ve bitirmek için uygun günlerdeyiz. Sosyal ve popüler olma ihtiyacımız, partnerimize düşkünlük veya hayatımızda bir insanı istemek, onunla hayatı paylaşmak etkilerimiz yüksek olabilir. Kararsızlıklarımızla çok vakit kaybedebiliriz. Tiyatro, konser, opera etkinlikleri, alışveriş, güzel bir obje satın alma, alışveriş yapma hoş olabilir.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; sabırsız, fevri, zeki, değişken ve ilerici bir insansınız. Sezgileriniz çok kuvvetli ve zekanızı işinizde gösterebileceğiniz alanlarda başarı sizin olacak. Duyarlı ve kararsız olmazsanız yaşantınızdan daha fazla tatmin sağlayacaksınız. Bu sene, parasal konularda şansınız açık olacak.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla davranışlarınız üzerine bazı ufak tekek anlaşmazlıklara hazır olmalısınız. Sinirli davranışlardan kaçının. Bir yandan da aile hayatınızda maddi konularda yapmanız gerekenlerin üzerine düşebilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda bugün iletişiminizde anlık ve biraz da sinirli davranmanız mümkün. İletişime dayalı işlerinizde güzel görüşmeler ve anlaşmalar gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızı bilerek hareket edeceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğlencenize ve aşk hayatınıza yapacağınız harcamalarınız sizi hırslandırabilir. Maddi konularda kolay tepkiler vermeye yatkınsınız. Bugün iş sorumluluklarınızın karşılığını sağlam oluşumlarla alacaksınız. Herkesin size güveni tam.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile işlerinizde kafanıza göre davranma ve kendi bildiğinizi okuma isteğiniz yüksek. Sorumluluklarınızı biliyorsunuz ve bugün bu sorumluluklar size ağırlık olmaktan çok kolaylıkla halledilecek.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tüm kafanızda planladıklarınızı ve düşündüklerinizi hayata geçirebileceğiniz birgün içindesiniz. Sorumluluklarınızdan kaçmayacaksınız. Yakın çevrenizdeki bazı insanların davranışları gereksiz ve yersiz bulabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi olarak kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz ama bu aralar etrafınızda olan bitenler buna izin vermiyor. Olaylara tepkisel yaklaşmamaya çalışın. Sosyal çevrenizden göreceğiniz güzel desteklerle kalıcı anlaşmalar yapılabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel istekleriniz bugün sizi en çok iş hayatınızda zorlayabilir. Kolay tepki vermeye meyilli olacaksınız. İş hayatınızda istediğiniz sonuçlara ulaşmanız çok kolay. Sorumluluklarınızla işlerinizi kolay halledeceksiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ister iç, ister dış çevreden aldığınız etkilerle kolay tepki vermek, hırslarınızı devreye sokmak önem kazanabilir. Gelecek sorumluluklarınız hızlanıyor ve hayati planlarınız için harekete geçeceksiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki insanlara verdiğiniz sözler bugün sizi zorlayabilir. Aynı anda birden fazla işle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Maddi konularda başka insanların sorumluluklarını üstlenmek size kolay gelebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve kariyer hayatınızda ortaklarınızla anlaşmak bugün sandığınız kadar kolay olmayabilir. Hemen tepki göstermek yerine biraz daha sakin olmalısınız. Dış ortamlarda sevdiğiniz insanla düşünceleriniz birbirini destekliyor.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş bağlantılarınız kuvvetleniyor ve düşündükleriniz için istediğiniz insanlardan kolay destek sağlayacaksınız. Bir anlamda işinizde yerinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Dış ortamlardan alacağınız bazı haberler sizi gerebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda gelecek planlarınızı düşünceleriniz doğrultusunda devreye sokacaksınız. Ortaklaşa para konularında dengeyi sağlayamadığınızda sevdiklerinizin üzerine yüklenmemeye çalışın. Olayları hafife almakta fayda var.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ