BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Gergin ve zorlayıcı geçen Tutulmanın hemen ardından bu Cumartesi gökyüzünde oluşan Venüs- Plüton olumlu açısıyla güçlü, derin ve sağlam ilişkiler kurabilir, sıkıntı yaşadığımız konuları sevgiyle, derin bağlılık ve kendini adamayla normal düzeninie çevirebiliriz. Sinirsel gerginliklerimize hala dikkat etmemiz gerekecek.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; zeki, anlayışlı, güçlü ve etkili bir insansınız. Müzik ve edebiyat, sanatın bir çok dalı ilginizi çekiyor, seçtiğiniz alanda başarı ve kazanç sağlamanız çok kolay olacak. Hırslı yönleriniz çok fazla ve hayatınızda heyecan olgusunu seviyorsunuz. İstediğiniz şeylere sahip olunca, ilginizi kaybetmemeye özen gösterin. Bu sene, ilişkilerinize önem vereceksiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu Cumartesi günü kariyeriniz ve önemli adımlarınız için güçlü ve etkili insanların yardımıyla güzel iş ilişkileri geliştirebilirsiniz. Kendinizi bu dönemde işinize verebilir ve bunun sonucunda istediğiniz mükafatı ve sonuçları alabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu Cumartesi özel ilişkilerinizde ve aşk hayatınızda sevdiğiniz insanla ilişkiniz derinden ve yoğun olabilir. Sevdikleriniz sizinle aynı pencereden bakacak, sizin güçlü ve etkili düşüncelerinizin arkasında olacaklar. Destek alacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Cumartesi günü, aile ilişkilerinizde ortaklaşa parasal konularda kendinizi güçlü hissedebilir, sevdikleriniz üzerinde etkili bir izlenim bırakabilirsiniz. Aile hayatınız için uğraşmak ve ilişkilerinizi derinleştirmek önem kazanıyor.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün doğru iletişimle özel hayatınızda sevdiğiniz insanla tutkularınızı paylaşabilir, yakın çevrenizdeki insanlarla güzel planlar içine girebilirsiniz. Özel ilişkilerinize dair sevdiklerinizden güç ve destek bulacaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu Cumartesi eğer çalışıyorsanız işinizdeki etkili gücünüzü para kazançlarına dönüştürecek güçlü bağlar ve ilişkiler içine girebilirsiniz. Parasal işlerinizde tutkulu adımlar size kazandırabilir. Ne istediğinizi bilecek ve buna göre adımlar atacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu Cumartesi özel ilişkilerinizde, aşk hayatınızda güçlü ve kalıcı bağlar kurmanız mümkün. Sevdiğiniz insanla bir arada olmak isteyecek ve onun üzerinizdeki gücünü göstermesini seveceksiniz. Çocuğunuz varsa onunla olan bağlantılarınız size keyif verebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Cumartesi günü aile ilişkilerinizi onarmak ve sağlam temeller üzerine oturtmak için kolları sıvayabilirsiniz. Aile hayatınızdaki güçlü kişilerden hayat gidişatınız ve yönünüzle ilgili destek ve yardımlar alabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Etkili ve güçlü iletişiminizle sosyal çevrenizde yeni insanlarla güzel bağlar kurabilirsiniz. Yine arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz güçlenebilir. Özel hayatınızda da derin bağlar kurmaya yatkın olacak, ilişkinizde sıkıntılar varsa bunları kolay aşacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu Cumartesi parasal konularda güçlü ilişkiler ve doğru köprüler kuracaksınız. Maddi konularda ilişkileriniz size yol aldırabilir. İşinizi ve günlük yapacaklarınızı keyifle ve severek yapmanın karşılığını alabilirsiniz. Fikirsel gerginliklerden uzak durun.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kimliğinizdeki etkili gücünüzü daha az tanıdığınız insanlarla girişeceğiniz ilişkilerinizde kullanabilirsiniz. Geleceğinizi kendi şartlarınızla oluşturabilir, sıkıntı yaşadığınız insanlarla aranızda güzel ve güçlü bağlar yaratabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bilinçaltınızdaki düzenlemelerle, düşünce yapınızda olumlu adımlar atarak ortaklaşa parasal konularda etkili ve istediğiniz gibi davranabilirsiniz. Kendi iç gücünüzü ve yapacaklarınızı bilecek, olaylar karşısında güçlendiğinizi göreceksiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki güçlü ve etkili arkadaşlarınız özel hayatınız için size destek sunabilirler. Yine sevdiğiniz insanla toplum içinde güzel bağlar kurabilir, ilişkilerinizin sizi yukarılara taşıdığını görebilirsiniz. Sıkıntı ve sorunları geride bırakmak için bu Cumartesi iyi bir fırsat olabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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