SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Hande Kazanova günlük burç yorumları
YAŞAM
Haberler > YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (8 Ağustos 2018)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

08.08.2018 - 02:09 | Güncelleme:

BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde oluşacak Venüs-Mars olumlu açısıyla ilişkilerimizde aradığımız sağlamlığı ve güveni bulabiliriz. Karşı cinsi çekici bulabilir, kalbimiz boşsa flörtlerin, tanışmaların hayatımıza girdiğini görebiliriz. Parasal konularda çevremizden ve arkadaşlarımızdan göreceğimiz destekler yüksek olabilir. Yalnız çok fazla uçmayalım, abartmayalım zira Cuma günü oluşan venüs satürn dik açısı bazı zorlanmaları hayatımıza sokacak.

BUGÜN DOĞANLAR   

Bugün doğduysanız; yapıcı, güçlü, zeki, donanımlı, yetenekli ve sosyal bir insansınız. Sinirleriniz devamlı ayakta olduğundan, insanları çok çabuk yargılıyorsunuz. Dışarıda olmak, sosyal ortamlarda bulunmak sizin için önemli. Bu sene, hayata daha farklı gözlerle bakmaya başlayacaksınız. Sizi heyecanlandıracak işlerin peşinden gitmelisiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Kendi ihtiyaçlarınızı önemserken, aile hayatınızda yapmanız gerekenler gün içinde sizi sıkıştırabilir, sorumluluklarınız sizi zorlayabilir. Diğer taraftan özel ilişkilerinizde bugün dengeyi sağlayacak, sosyal ortamlarda aşk tazeleyeceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Duygu değişimlerinizin sizi zorladığını görüyorsunuz. Herşey iyi giderken duyacağınız veya alacağınız haberler sizi hemen aşağıya çekebilir. Neyse ki iş ilişkileriniz, kariyerinizdeki adımlarda sizi yukarıya çekecek, kuracağınız ilişkiler size yol gösterebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Sahip olduklarınızın önemini bugün anlayacaksınız. Başka insanların hayatındaki deneyimler ağır gelse bile her işin bir dengi olduğunu biliyorsunuz. Akşam saatlerinde keyfiniz artabilir. Özel ilişkilerinizde rahat ve sağlam ilerleyeceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel isteklerinizi ve yapacaklarınızı duygusal olarak dengelemek zorundasınız yoksa herşey size batabilir. Aile hayatınızda kuracağınız güzel ilişkiler, ev hayatınız için yapacağınız alışverişler bugün sizi tatmin edecek.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Başkaları ne derse desin siz yapacaklarınıza inanmalısınız. İş sorumlulukları herşeyi gözünüzde büyütse bile yakın çevre ilişkilerinizden yana bugün şanslısınız. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla güzel bir iletişim ve bağlantı sizi bekliyor.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Sosyal çevre ilişkilerinizde verici ve bir o kadar besleyicisiniz. Ama artık sizin için de birşeyler yapılmasını isteyebilirsiniz. Sorumluluklarınızdan kaçmayın, moralinizi yukarıya çekin. Parasal getiriler beraber çalıştığınız insanları mutlu edebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Başkaları için bir şeyler yapmaya, etrafınıza şefkat göstermeye duygusal olarak ihtiyacınız var ama ailenize karşı aynı anlayışla yaklaşmanız zor görünüyor. Diğer yandan kendinize göstereceğiniz özenle karşı cinsin ilgisini kolaylıkla üzerinize çekeceksiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Düşüncelerinizde sizi tatmin etmeyen konular olabilir. Başka yerlerde keyfinizi arttırmak isterken alacağınız bir telefonla başka işlerle uğraşabilirsiniz. Sevdiğiniz insanı önce ruhunuzla seveceğiniz ve takdir edeceğiniz birgün içindesiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Etrafınızda gördüğünüz olaylarla bugün kendinizi özleştirmeyin, sorunları üzerinize çekme potansiyeliniz yüksek. Duygusal yetersizliklerinizi akşama doğru üzerinizden atacaksınız. Arkadaş ortamlarınızda aranılan bir insan olarak özel hayatınızda güzel gelişmeler yaşanabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Sevdiğiniz insanla fikir anlaşmazlıklarınızı bugüm kendinize çok dert etmeyin. Ufak sorunlarda hemen gardınız düşebilir. Kariyerinizde kuracağınız ilişkilerin en çok maddi konuları hızlansırdığını görebilirsiniz. Bu da güveninizi tazeleyebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Günlük işlerinizde ve bir arada çalıştığınız insanlarla olan bağlantılarınızda zorlukları kafanıza takmamalısınız. Kendinizi geliştirdiğiniz bu dönemde fikirlerinizle karşı cinsi etkileyebilirsiniz. Herşeyi öğrenmeye hevesiniz yüksek olabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Özel ilişkilerinize daha fazla zaman ayırmayı planladığınız bugün yapamadıklarınız konusunda kendinize çok yüklenmeyin. Parasal konularda güzel gelişmeleri karşılayabilir ve istediğiniz sonuçlara yaklaşabilirsiniz. Özel hayatınızda işler yolunda.

Hande Kazanova / Habertürk

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X