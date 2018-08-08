BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde oluşacak Venüs-Mars olumlu açısıyla ilişkilerimizde aradığımız sağlamlığı ve güveni bulabiliriz. Karşı cinsi çekici bulabilir, kalbimiz boşsa flörtlerin, tanışmaların hayatımıza girdiğini görebiliriz. Parasal konularda çevremizden ve arkadaşlarımızdan göreceğimiz destekler yüksek olabilir. Yalnız çok fazla uçmayalım, abartmayalım zira Cuma günü oluşan venüs satürn dik açısı bazı zorlanmaları hayatımıza sokacak.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; yapıcı, güçlü, zeki, donanımlı, yetenekli ve sosyal bir insansınız. Sinirleriniz devamlı ayakta olduğundan, insanları çok çabuk yargılıyorsunuz. Dışarıda olmak, sosyal ortamlarda bulunmak sizin için önemli. Bu sene, hayata daha farklı gözlerle bakmaya başlayacaksınız. Sizi heyecanlandıracak işlerin peşinden gitmelisiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendi ihtiyaçlarınızı önemserken, aile hayatınızda yapmanız gerekenler gün içinde sizi sıkıştırabilir, sorumluluklarınız sizi zorlayabilir. Diğer taraftan özel ilişkilerinizde bugün dengeyi sağlayacak, sosyal ortamlarda aşk tazeleyeceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygu değişimlerinizin sizi zorladığını görüyorsunuz. Herşey iyi giderken duyacağınız veya alacağınız haberler sizi hemen aşağıya çekebilir. Neyse ki iş ilişkileriniz, kariyerinizdeki adımlarda sizi yukarıya çekecek, kuracağınız ilişkiler size yol gösterebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sahip olduklarınızın önemini bugün anlayacaksınız. Başka insanların hayatındaki deneyimler ağır gelse bile her işin bir dengi olduğunu biliyorsunuz. Akşam saatlerinde keyfiniz artabilir. Özel ilişkilerinizde rahat ve sağlam ilerleyeceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel isteklerinizi ve yapacaklarınızı duygusal olarak dengelemek zorundasınız yoksa herşey size batabilir. Aile hayatınızda kuracağınız güzel ilişkiler, ev hayatınız için yapacağınız alışverişler bugün sizi tatmin edecek.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkaları ne derse desin siz yapacaklarınıza inanmalısınız. İş sorumlulukları herşeyi gözünüzde büyütse bile yakın çevre ilişkilerinizden yana bugün şanslısınız. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla güzel bir iletişim ve bağlantı sizi bekliyor.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevre ilişkilerinizde verici ve bir o kadar besleyicisiniz. Ama artık sizin için de birşeyler yapılmasını isteyebilirsiniz. Sorumluluklarınızdan kaçmayın, moralinizi yukarıya çekin. Parasal getiriler beraber çalıştığınız insanları mutlu edebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkaları için bir şeyler yapmaya, etrafınıza şefkat göstermeye duygusal olarak ihtiyacınız var ama ailenize karşı aynı anlayışla yaklaşmanız zor görünüyor. Diğer yandan kendinize göstereceğiniz özenle karşı cinsin ilgisini kolaylıkla üzerinize çekeceksiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşüncelerinizde sizi tatmin etmeyen konular olabilir. Başka yerlerde keyfinizi arttırmak isterken alacağınız bir telefonla başka işlerle uğraşabilirsiniz. Sevdiğiniz insanı önce ruhunuzla seveceğiniz ve takdir edeceğiniz birgün içindesiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Etrafınızda gördüğünüz olaylarla bugün kendinizi özleştirmeyin, sorunları üzerinize çekme potansiyeliniz yüksek. Duygusal yetersizliklerinizi akşama doğru üzerinizden atacaksınız. Arkadaş ortamlarınızda aranılan bir insan olarak özel hayatınızda güzel gelişmeler yaşanabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla fikir anlaşmazlıklarınızı bugüm kendinize çok dert etmeyin. Ufak sorunlarda hemen gardınız düşebilir. Kariyerinizde kuracağınız ilişkilerin en çok maddi konuları hızlansırdığını görebilirsiniz. Bu da güveninizi tazeleyebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işlerinizde ve bir arada çalıştığınız insanlarla olan bağlantılarınızda zorlukları kafanıza takmamalısınız. Kendinizi geliştirdiğiniz bu dönemde fikirlerinizle karşı cinsi etkileyebilirsiniz. Herşeyi öğrenmeye hevesiniz yüksek olabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel ilişkilerinize daha fazla zaman ayırmayı planladığınız bugün yapamadıklarınız konusunda kendinize çok yüklenmeyin. Parasal konularda güzel gelişmeleri karşılayabilir ve istediğiniz sonuçlara yaklaşabilirsiniz. Özel hayatınızda işler yolunda.

Hande Kazanova / Habertürk

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