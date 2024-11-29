Hande Yener: Bu sorunun çözüleceğine inancım tam

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hande Yener, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemde sokak hayvanlarına yapılan işkenceler hakkında konuşan Yener; "Ünümüz, merhametimizden bence. 'Bunca caniye nasıl yeteceğiz?' diye düşünürken Allah, yardım ediyor bize" dedi.

"UMUDUMU KAYBETMİYORUM"

Ardından sosyal medyadan sokak hayvanları için yaptığı paylaşımların gençleri olumlu yönde etkilediğini söyleyen Hande Yener; "Onlar da yardımlarda bulunmak istiyorlar. Gençlerimiz bir hayvanı alıp ameliyat ettiriyorlar, sokak hayvanlarını sahipleniyor. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Hayvanlar bize sorumluluk öğretiyor, vicdanı hatırlatıyor ve empatiyi öğretiyor. Varını yoğunu onlar için harcayanlar, son ekmeğini paylaşanlar bile var. Canice işkence yapanlar da var. Ben o caniler ile aynı sokakta yürümeyi doğru bulmuyorum ama umudumu kaybetmiyorum, bu sorunun çözüleceğine inancım tam" ifadelerini kullandı.