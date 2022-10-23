"Olağanüstü bu kadın benim"

'Bayıldı' iddialarına yanıt 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Hande Yener, dün akşam Ataşehir'deki bir mekanda dinleyicileriyle bir araya geldi. Gecenin ilerleyen dakikalarında 49 yaşındaki şarkıcının, sahnede bayıldığı iddia edildi.

Hayranları tarafından "Geçmiş olsun" mesajları alan Yener, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"BEN TEK SİZE BAYILIYORUM"

Hande Yener, "Ne bayılması? Sahnede sis fazla basılınca nefes almakta zorlanıp dışarı çıktım, sonra geri gelip konserime devam ettim." diyerek bayılma iddialarını yalanladı.

Ünlü isim, daha sonra hayranlarına "Ben tek size bayılıyorum" sözleriyle seslenerek "Beni merak eden, güzel ve şifalı mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.