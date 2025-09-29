Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? 2025 faizsiz kredi ve taksitli nakit avans veren bankaların güncel listesi

        Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte bankaların güncel listesi

        Bankalar, yeni müşteri kazanma yarışında faizsiz kredi kampanyalarını aralıksız sürdürüyor. Şu an için beş farklı banka, yalnızca ilk kez hesap açtıran kişilere özel faizsiz nakit desteği ve kredi seçeneği sunuyor. Bu kredilerde tutar 90 bin TL'ye kadar çıkabiliyor ve geri ödeme süresi 3 ila 6 ay arasında değişiyor. İşte, faizsiz kredi veren bankaların listesi…

        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 10:49 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:49
        1

        Yeni müşteri çekmek isteyen bankalar, faizsiz kredi kampanyalarına devam ediyor. Şu anda beş banka, yalnızca ilk kez hesap açanlara özel faizsiz nakit avans ve kredi imkânı tanıyor. Söz konusu kredilerde tutar 90 bin TL’ye kadar çıkabiliyor ve geri ödemeler 3 ile 6 ay arasında yapılabiliyor. İşte faizsiz kredi fırsatı sunan bankaların listesi…

        2

        QNB

        QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,

        - 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.

        3

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.

        - 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,

        - 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.

        4

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,

        - 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.

        5

        DENİZBANK

        DenizBank, yeni müşterilerine 90 bin liraya varan faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 65 bin liraya kadar kredi,

        - 3 ay vade ile 25 bin liraya varan taksitli nakit avans.

        6

        ENPARA

        Enpara, yeni müşterilerine 60 bin liraya varan faizsiz kredi sunuyor. Kredi, en fazla 6 ay vade ile geri ödenebiliyor.

