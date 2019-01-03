Hangi ilaçla ne yenmez?

Normalde vücudumuz için çok yararlı olan besinler bazı ilaçları kullandığımız zaman en büyük düşmanımız haline gelebilir. Peki, hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime geçerek, yaşamımızı tehdit ediyor. İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Betül Açıkalın, İyileşmenin Şifresi Sende İsimli adlı kitabında merak edilen bu konuya açıklık getirdi