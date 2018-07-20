Hangzhou Lucheng - Meizhou Kejia maçı öncesi rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında Hangzhou Lucheng ile Meizhou Kejia, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:35. Hangzhou Lucheng 25 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Meizhou Kejia 26 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Hangzhou Lucheng, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Meizhou Kejia son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 212. İddaa'da Hangzhou Lucheng kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Meizhou Kejia kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Hangzhou Lucheng son haftadaki Shaanxi Chanba müsabasında 2-1 yenildi.

Meizhou Kejia ise Qingdao Hainiu karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Hangzhou Lucheng, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Hangzhou Lucheng, kendi sahasında 14 gol attı, 10 gol yedi.

Meizhou Kejia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Meizhou Kejia, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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