Hansa Rostock - Eintracht Braunschweig maçı öncesi rakamlar

Hansa Rostock ve Eintracht Braunschweig, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Ev sahibi Hansa Rostock, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Eintracht Braunschweig, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 168 kodlu maçı oynayanlar; Hansa Rostock galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Eintracht Braunschweig galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Hansa Rostock son haftadaki Duisburg müsabasında 4-2 kazandı.

Eintracht Braunschweig ise Karlsruher karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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